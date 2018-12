El mundo es redondo y los extremos se tocan. Titulares, rumores, mensajes, insinuaciones, consignas, declaraciones, hay una sospechosa avalancha de informaciones con los peores presagios para la jornada del viernes 21 en Barcelona. Tanto desde algunos sectores del independentismo como del entorno político y mediático de la derecha española hay interés manifiesto en crear un estado de alarma e inquietud, con intenciones perfectamente imaginables. Probablemente, Pedro Sánchez esté maldiciendo el día que decidió convocar el consejo de ministros en Barcelona. Pero una vez anunciado ya no había marcha atrás. Sánchez invita a Torra a un encuentro. Si el presidente catalán no es capaz de entender que es de interés de las dos partes que el viernes las cosas salgan razonablemente bien, apaga y vámonos. Es desconocer la primera y más elemental responsabilidad de un gobernante: evitar que todo vaya a peor, que es lo que buscan los que estos días más gritan.

No demos más tralla a la comedia de PP y Ciudadanos con Vox. Si la derecha quiere quitar la Junta de Andalucía al PSOE será con Vox o no será. Cualquier intento de minimizar el papel de Abascal y compañía en esta historia es pura comedia. Que cada palo aguante su vela, pero que no pretendan darnos gato por liebre que no colará. Vox es decisivo en esta historia. Y si busca compensación la tendrá.

¿Cuál es la función del gobernador del Banco de España, contribuir, como todo responsable público, al bienestar general del país o hacer de guardián de la ortodoxia económica neoliberal? Dice Pablo Hernández de Cos que el ritmo de creación de empleo se ralentizará por el aumento del salario mínimo. ¿Qué interés tiene en reventar una medida de elemental justicia?

“La revuelta actual es una crisis de la esclerosis de la movilidad social”, dice el economista francés Nicolas Jacquemet. Sin duda el malestar que atraviesa Europa no se debe a una sola causa. Pero la desaparición de cualquier horizonte de redención social, que condena amplios sectores sociales a la exclusión, es un factor muy relevante.