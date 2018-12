Crecer es rectificar

Evolucionar ya es una forma de rectificación. Lo que ocurre es que uno no siempre lo hace público como lo hace Iglesias, para eso hay que tener cierto coraje y cierta vergüenza. Iglesias ha vivido políticamente muy rápido, y todos los que viven políticamente muy rápido empiezan destrozando habitaciones y haciendo titulares de portada, y acaban presentando discos de madurez. Que no de Maduro. Le honra la referencia a lo que dijo de Mariló Montero, porque raro es el hombre que nunca haya hecho en privado ningún comentario zarrapastrosamente machista del que avergonzarse, y era necesaria -más para él que para los demás- la referencia a Venezuela, que supongo que es una rectificación más ajustada a un cálculo electoral. No se puede aspirar a presidir España creyendo que Venezuela está mejor o que Chávez y Maduro han sido mejores dirigentes democráticos que los nuestros.

