"Los que dicen que los jóvenes no tienen ilusión son los mismos que abogan por sentarles horas escuchando a un profesor"

Eva tardó mucho en descubrir su vocación y reconducir su carrera de la banca al profesorado. "Cada mañana me levanto con ilusión porque voy a dar clase, aunque el sistema y muchas de las personas que rodean mi tarea, traten de ahogar la vocación, ilusión y todo lo positivo que intento poner en la vida de mis alumnos", relata. Estas personas "se llenan la boca diciendo que ‘estos jóvenes no son emprendedores, no saben hacer nada por sí mismos, son miedosos, carecen de ilusión; pero son los mismos que quieren que los chicos estén 6 horas sentados, callados, separados y escuchando a un profesor. Que estudien cosas inútiles o a las que no le ven utilidad, sin rechistar. Vomiten las lecciones eternas que estudian y además no las olviden". Eva, cuenta, suele resultar incómoda, pero cada día al ver a sus alumnos se vuelve "a convencer de que la letra, con amor, entra mejor; que lo que se aprende jugando y riendo no se olvida; que aprender pocas cosas disfrutando es mejor que muchas sufriendo; que no “sé” más que ellos, y que “sólo” estoy aquí para que ellos descubran su camino". Termina el diario agradeciendo a sus alumnos "por quererme y a los muchos que andan por el mundo tratando de cambiar las cosas".

