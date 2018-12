Todo va tan rápido que las elecciones andaluzas ya se han quedado viejas, pero no me gustaría dejarlas caducar sin manifestar una inquietud. Entre las palabras que han hecho furor en la campaña electoral, he echado una de más y otra de menos. Recordarán ustedes el alboroto que desencadenaron los líderes de Podemos al referirse a la democracia surgida de la Transición como Régimen del 78. Usaban ese término correctamente ya que, dietas aparte, un régimen es el sistema político o conjunto de normas que rige un Estado, pero entonces se hizo evidente que la memoria del franquismo ha deformado el sentido de esa palabra. Es una pena, porque la confusión empobrece el lenguaje y el término “dictadura” no debería admitir paliativos. Sin embargo, en las elecciones andaluzas y después, muchos comentaristas y algunos candidatos han hablado del régimen del PSOE, usando mal esta palabra como sinónimo blando de dictadura. Y yo me digo, y digo a los andaluces, a quienes conozco, y quiero, y admiro tanto, ¿por qué nadie habla del régimen de Castilla y León, donde sacan tan buenas notas los niños? ¿O del de Galicia, el de Canarias, el de Euskadi? ¿Por qué ni siquiera ahora se habla del régimen de Cataluña? El uso incorrecto de la palabra “régimen”, exclusivamente reservado a Andalucía, se puede definir con otra palabra, que es la que he echado de menos. Porque presentar a los andaluces como un pueblo de ignorantes, cautivo de la caridad socialista, es supremacismo. Que a menudo sean andaluces quienes lo ejercen, añade más tristeza a la tristeza.

