Un tercio de las empresas españolas no está preparada para el Brexit

España exportó el año pasado por valor de casi 38.000 millones de euros a Reino Unido. La relación entre los dos países "es muy intensa", según reconoce en Hoy por Hoy el director de desarrollo corporativo de Cámaras de Comercio de España, Andrés Pereda, que ha recomendado a todas las empresas que hagan planes de contingencia para poder afrontar con garantías las consecuencias del Brexit.

"Es casi una oibligación prepararse para lo peor" ha dicho Pereda que ha trasladado la preocupación de Cámaras por el hecho de que un tercio de las empresas españolas no esté haciendo nada para prepararse. "Calculamos que hay un tercio de empresas que ya ha elaborado planes de contingencia, otro tercio que lo está haciendo en estos momentos pero nos preocupa el otro tgercio que no hace nada". Son especialmente pequeñas y medianas empresas a las que Cámaras recomienda hacer una radiografía de qué les puede afectar y prepararse: "la mayor parte de pymes españolas exporta únicamente al mercado único y no están familiarizadas con las formalidades aduanares", explica Pereda

El responsable de Cámaras también ha explicado que si el Brexit se consuma el 2 de marzo las relaciones comerciales y económicas con Reino Unido pasarían a regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio: "sería más desfavorable para las empresas españoles y las que no estén preparadas lo van a pasar peor"