¿No entendemos o no se entiende?

Un joven acusado de abusar sexualmente de una niña de once años en un parque cuando él tenía 25 ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal, formado por dos magistradas y un magistrado, entiende que la víctima aparentaba más edad y que, además, actuó “de forma natural” en el contacto que mantuvieron. Según la sentencia, el joven no se planteó "en ningún momento" averiguar su edad "dada la rapidez con que sucedieron los hechos".

Siempre que intentamos explicarnos nuestra natural estupefacción ante resoluciones como esta una voz interior nos llama la atención sobre nuestra ignorancia en materia penal. ¡Qué vamos a saber nosotros que ponga en duda la opinión fundada de tres jueces! Lo que sucede, es que la Fiscalía pidió para el presunto agresor nueve años de cárcel porque no tragó con la versión del acusado. Y porque en el mejor de los casos, que el agresor supiera que la edad de consentimiento era entonces de 13 años y que la apariencia física de la niña estuviese en la frontera, lo normal es que si no se cercioró y se equivocó sea el adulto el que pague y no la menor, a quien el adulto debe respetar y la justicia, si no es el caso, proteger.