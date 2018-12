Fran Perea celebra sus 40 años con nuevo disco y libro

La Ventana se abre desde el Teatro Circo Atanasio Díe Marín de Orihuela para celebrar los 40 años de la emisora Radio Orihuela. Nos acompaña en esta ocasión tan especial el actor y cantante Fran Perea, que también cumple 40 años y lo celebra con un disco y libro homónimos.

'Viaja la palabra' es "un ejercicio de honestidad y buscar en mí las palabras que definen mi estado al llegar a los 40 años". Este doble proyecto le ha ayudado ha entenderse en este momento de su vida: "Ha sido terapéutico. Ha sido poner la 'crisis de los 40' delante antes de que llegue".

Hablamos con María Dolores Castejón, una de las fundadoras de la "Carrera de las ciudades". Orihuela acogerá este evento solidario en favor de la lucha contra el cáncer de páncreas. "A mi la enfermedad no me cambian el carácter". Nos confiesa una dura realidad: "Lo peor ha sido cada noche me acostaba y me olvidaba de que estaba enferma, pero luego cada día que me levantaba y me acordaba de que lo estaba. Me costó muchos meses superarla".

También hemos hablado con Isabel Ferrer de Países Bajos y la 'Misa de 24 horas'. Una familia de refugiados armenios está escondida en una iglesia para evitar ser deportados. Para ello, están dando permanentemente misa porque la ley no permite allí que la policía entre mientras se oficie un servicio religioso.