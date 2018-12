La batalla de los generales

Llevamos una época de problemas y sobresaltos tan acelerada, y tan intensa, que pocas cosas pueden ya sorprendernos o llamarnos la atención. Pero yo quiero comentar una con todos ustedes, con todos vosotros, que me parece realmente notable.

Hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo, retroceder hasta 2011 con Zapatero en la Moncloa y contemplar una imagen en las que aparece el propio Presidente del Gobierno con la que entonces era Ministra de Defensa, la malograda Carme Chacón, y dos militares. Dos militares de muy alta graduación: el uno, jefe el estado mayor de la defensa, el otro jefe del estado mayor del ejército. El primero, Julio Rodríguez, está en podemos; el segundo, Fulgencio Coll, acaba de anunciar que será el candidato de VOX a la alcaldía de Palma. Un general en VOX y otro en Podemos. Desde luego, somos un país de contrastes. Pero yo, que soy optimista por naturaleza, le veo una deriva positiva a toda esta historia. Julio Rodríguez y Fulgencio Coll han servido como militares bajo las órdenes de gobiernos del PSOE, del PP y también de UCD. Ahora que son ciudadanos rasos, como usted y como yo, pues ejercen sus derechos cívicos como cualquier hijo de vecino.

Hombre, yo he de decir y sería hipócrita que no lo hiciera, que cuando Fulgencio Coll dice que da este paso adelante para evitar que España se rompa, me entran un poco de sudores fríos. Y cuando añade que “que no es posible que no se pueda estudiar español en España” entonces directamente me cabreo porque no es verdad, o le han informado mal.

Pero bueno, esa es mi opinión. Con lo que me quedo es que en otra época un militar como cualquiera de estos seguramente estaría haciendo algo muy distinto que hablar. Y eso lo ha cambiado una democracia y una constitución, con todas sus imperfecciones, que acaba de cumplir 40 años. Estaría bien que lo recordáramos.