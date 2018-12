Cuando Norah Jones se cansó de vender discos

Norah Jones pidió al jefe de Blue Note que dejase de planchar copias de Come away with me, el álbum con el que la cantante neoyorquina se presentó en sociedad en el año 2002. Jones, abrumada por el sorprendente éxito del disco pidió echar el freno, parar la rueda que había convertido a la cantante de jazz en uno de los nombres más importantes de la música de comienzos de siglo.

Jones pidió parar cuando había vendido su primer millón de copias, su álbum acabaría vendiendo más de veinte y ella arrasando en los premios Grammy del año siguiente.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro al inesperado éxito de Norah Jones de la mano del periodista y escritor Toni Castarnado. Un programa para desgranar los elementos que convirtieron a Jones en la gran salvadora del legendario sello Blue Note.

La importancia de Blue Note

Para entender la importancia de este disco hay que entender el peso del sello que lo editó. El sello de la nota azul es clave en la historia del jazz y hemos pedido al músico y escritor Igor Paskual que no hable del sonido de Blue Note.

Cómo era el mundo en 2002

El debut de Norah Jones puso patas arriba la música y se convirtió en un fenómeno. Para entender cómo era el mundo al que llegó Come away with me hemos pedido a Lucía Taboada que nos recuerde qué estaba pasando en el mundo aquel año.

La producción de 'Come away with me'

Aunque el debut de Jones fue un tremendo éxito, la producción del álbum recibió críticas negativas por su sonido. Sin duda nadie podía esperara que aquel disco de jazz fuese un gran fenómeno. El músico y productor Guille Mostaza nos explica cómo fue grabado.

Jones, sobre las tablas

Norah Jones llevaba años tocando en Nueva York, en clubes de jazz. El éxito de su primer éxito catapultó a la cantante a una nueva dimensión y llevó a sus canciones a escenarios mucho más grandes.

