Los mejores discos internacionales del año para Sofá Sonoro

El 2018 ha sido un año de buena música, pero de pocos discos redondos, muchos ochos y pocos dieces. Sin embargo, el curso nos deja una buena colección de canciones potentes e interesantes, de discos que se han quedado atascados en la minicadena y que nos han conquistado. Hoy, en Sofá Sonoro, dedicamos el programa a recordar las joyas del año.

Kamasi Washington | ‘Heaven and Earth’

Hemos dudado mucho a la hora de elegir el disco que poníamos en primera posición de esta lista, todos los discos nos han gustado por igual, ninguno sobresale del resto, depende mucho del momento, pero nos vamos a quedar con la segunda entrega de Kamasi Washington, un tipo que está renovando el jazz de este siglo junto a su colectivo de artistas. Kamasi debutó con un álbum triple brutal hace tres años y este año ha vuelto a firmar otro triple Heaven and Earth, un disco que es un desparrame musical, original, potente y salvaje, elementos suficientes para que demos al disco de Washignton ese título de disco del año.

Cat Power | ‘Wonderer’

Seis años después de su última entrega discográfica, Cat Power ha regresado a las tiendas con uno de mis discos favoritos del curso. ‘Wanderer’ es un álbum poderoso y sugerente, pausado y con un tono más melancólico que conecta con las composiciones más exitosas de Marshall. Pero también es un disco de ruptura, una ruptura más profesional que sentimental que ha dejado a su autora al borde del abismo y con una terrible sensación de vértigo. Tuvo dudas Marshall sobre su futuro en la música tras cambiar de sello y su respuesta ha sido un disco maravilloso que figura entre lo mejor de su carrera.

Mary Gauthier | ‘Rifles and rosary beads’

El nuevo álbum de Mary Gauthier es una de las grandes maravillas del año. Tras un lustro participando en unas sesiones de terapia que juntan a exsoldados de EEUU con cantautores, Gauthier ha dado forma a esas historias en un álbum que ofrece uno de los mejores retratos musicales de lo que es la guerra, el volver a casa o el dolor de las familias. Sensible, crudo y honesto, este disco impacta desde la primera escucha. Rifles y cuentas de rosario se titula esta maravilla que ha sido nominado a los Grammy. Un disco que golpea cuando escuchas las letras y que bien merece una escucha con tiempo.

Jonathan Wilson | ‘Rare Birds’

Jonathan Wilson que ha cocinado a fuego lento un disco de 78 minutos que requiere tiempo y demanda atención. Un álbum tan intenso como excelso que hubiera encajado mejor hace cuarenta años que en 2018, pero que es un regalo para los oídos de quien encuentre una excusa para escucharlo entero y sin distracciones. Rare Birds, el título de la tercera entrega del compositor y productor estadounidense, es un álbum espléndido y redondo, con un aire poético y una elaborada producción que esconde distintos paisajes en unas canciones largas que mutan y se transforman como lo hacen las vistas de la ventanilla de un coche tras varios kilómetros.

John Prine | ‘The tree of forgiveness’

Trece años llevaba John Prine sin grabar un disco y tras recuperarse de un cáncer lo ha hecho a lo grande con The Tree of Forgiveness, un álbum con tres nominaciones a los premios Grammy de este año. El álbum viene impulsado por Dan Auerbach cantante de los Black Keys que animó a Prine a volver a grabar y que firma dos de los temas del disco, un disco de viejo, un disco que destila cierta sabiduría y mucha ternura. La nueva entrega de Prine es una de las sorpresas del año y uno de los regresos más interesantes e inesperados del curso que ocupa el quinto puesto de nuestra lista.

H.C McEntire | ‘Lionheart’

H.C McEntire, cantante de Carolina, se ha lanzado en solitario tras sus años en Mount Moriah, McEntire empezó en sonidos más próximos al punk y con este disco ha conectado con sus raíces más folk. Lionheart se llama esta maravilla de disco que llegó en enero y que me ha acompañado mucho a lo largo del año, un disco pausado pero repleto de energía y que resulta extremadamente valiente introduciendo el punto de vista homosexual en canciones vaqueras en un estado muy conservador. Muy valiente esta chica que ha firmado uno de mis discos favoritos del año, un álbum que tenía que aparecer en esta lista.

Jeff Tweedy | ‘Warm’

“Como de difícil es morir para un desierto”, canta Jeff Tweedy, líder de Wilco, en el que es propiamente su debut en solitario. Hace unos años grabó bajo el nombre de Tweedy junto a sus hijos, el año pasado grabó en solitario algunas de las canciones favoritas de su carrera pero este Warm es la primera vez que entrega canciones nuevas en soledad tras el paréntesis que está realizando Wilco por temas logísticos y familiares de sus músicos. La entrega de Tweedy conecta más con los Wilco de Sky Blue Sky, con los más sombríos, que con los más roqueros, pero tiene ese encanto especial que nos engancha a los fans de la banda de Chicago. Warm llegó a las tiendas hace unas semanas pero hemos querido hacerle hueco en esta lista.

Spiritualized | ‘And Nothing Hurt’

Hacía seis años que Spiritualized no editaba disco y puede que este And Nothing Hurt sea una de las grandes sorpresas del año, la banda de Jason Pierce ha editado un álbum redondo, oscuro y poderoso, un disco que presentaron con un directo que dejó a todo el mundo pasmado y que resultó una manera ideal de presentar esta maravilla sobre las tablas. El álbum de los británicos se ha colado en bastantes listas con lo mejor del año y en la nuestra tampoco podía faltar.

Colter Wall | ‘Songs of the Plain’

El segundo álbum del joven músico canadiense, que se presentó hace dos años con un EP que fue la antesala de su gran disco del año pasado, es una bendita adicción. Este curso Wall ha vuelto a las tiendas, lo hizo en octubre, con Songs of the Plain y su disco, melancólico y añejo, nos ha conquistado. Pierde Wall el factor sorpresa que fue descubrir su voz hace dos años, pero gana aplomo a la hora de cantar y se consolida, con este disco, como una de las voces más interesantes de la música americana.

Nathaniel Rateliff | ‘Tearing at the seams’

El segundo álbum de Rateliff no ha hecho el ruido de su homónimo debut de hace dos años pero que es casi más redondo, menos contundente, sin esos himnos que lo dieron a conocer tras convertirse en soulman dejando atrás su pasado folkie. Tearing at the seams es un disco que nos gustó mucho cuando salió y que ha ido ganando peso con los meses, un álbum divertido, con buenas canciones y más compacto que su anterior entrega.

