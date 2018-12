"La curvatura del pene puede hacer imposibles las relaciones sexuales"

Entre un 2-3 % de los hombres tienen la enfermedad Peyronie, una patología de causa desconocida, que se caracteriza por la formación de una banda fibrosa de los cuerpos cavernosos del pene que provoca la desviación o curvatura del pene durante la erección. El Dr. Eduard García Cruz, urólogo especializado en sexualidad (andrólogo) explicó como esta enfermedad puede provocar disfunción eréctil o incluso acortar la longitud del miembro. “Uno de cada treinta hombres tiene este problema y ha habido figuras del porno que han reconocido tenerlo. Es mucho más frecuente de lo que se cree y hay que tratarlo cuanto antes”. Los tratamientos específicos solucionan el problema. Cuanto antes acudas al especialista, antes podrás tener una sexualidad plena. ¿Te imaginas disfrutar del sexo de nuevo?

Por si no hubiera tenido suficiente con su experiencia periodístico-sexual con una muñeca hiperrealista, David López Frías nos contó cómo es el muñeco hiperrealista que se ofrece en un burdel madrileño. “La filosofía de estos establecimientos es dar a los muñecos una identidad de personas”, contó el periodista de El Español, quien reconoció no haber tenido sexo con ellos. “Realmente llegué a plantearme que, si de verdad me apetecía, lo tendría. Pero se me hace bola. No tuve ninguna erección."

Y, comenzamos con los regalos de Navidad, no vayan a dejarlo todo para última hora. Pretendemos que se aúnen criterios sexuales, que vengan bien para el placer y que tengan sexo de por medio. Y hemos recurrido a los especialistas que cada semana nos ilustran para que nos ofrezcan regalos que podamos hacer. Para Almudena M. Ferrer, responsable de Bread and Sex, el mejor regalo que se puede hacer en Navidad es un bono de cuidadora o cuidador para tus hijos “Estamos demasiado cansados y ocupados y eso hace que no tengamos sexo, pero si además puedo elegir a la niñera y es alguien que me gusta… “. Pero pretendiendo incluso que la persona que acuda una noche a cuidar a nuestros niños, quiera ser partícipe del goce sexual. “Estoy pensando ya en los disfraces y todo”, admite. Sandra Bravo, la misma que nos contó cómo penetraba ella a sus amantes, tiene un libro lleno de amantes de esos que enseñan diversidad sexual pero también tienden a querer ser recreados por quien los lee. Y, ¿les gusta el té? Qué bien. Las infusiones sexuales que va a regalar esta mujer por Navidad sí que nos gustarían a todos… Porque se goza por todos lados.

Y quisimos que un especialista en música, periodista y amigo nos reconociera si merece tanto la pena Bohemian Rapsody, la película que recrea el mito de Freddy Mercury y The Queen. Luis Meyer. “Han dulcificado la parte de cuando se infecta de SIDA porque su última etapa la omiten, directamente, pero curiosamente su sexualidad esa parte la han oscurecido”. Qué bien nos sienta encontrar en la música la diversidad sexual que más necesitamos, qué bueno la implicación de todos nosotros por propagarla.