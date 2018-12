Álvaro Benito, Rafa Alkorta, Javi Herráez y Antonio Romero han estado en El Sanedrín analizando la victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano por 1 - 0 en el Estadio Santiago Bernabéu merced a un solitario gol de Karim Benzema. Nuestros colaboradores han hablado del momento que vive el conjunto blanco, del 'caso Isco' y de las palabras de Courtois sobre Simeone en zona mixta.

Álvaro Benito: "Se ven muy buenos minutos al principio, pero cuando viene una curva el equipo vuelve a sus hábitos habituales. Aparte de Benzema tiene que haber más jugadores que se sumen. Están obligados a ganar el Mundialito de Clubes. El equipo tiene que seducir y yo creo que lo va a hacer".

"Los únicos que conocen al detalle si hay algún problema entre Solari e Isco son ellos dos. Mi opinión desde fuera es que el Madrid no se puede permitir prescindir de un jugador como Isco. Los grandes títulos se ganan con grandes jugadores e Isco es uno de ellos".

Rafa Alkorta: "Ha habido poca profundidad por la izquierda. Se ha generado poco peligro. Siempre da la sensación de que hay poca gente en el área para rematar. Con el 1 - 0 están con tensión, se meten en su campo, y ahí hay muchos equipos que les hacen daño. tienen que intentar jugar más en campo contrario. El Real Madrid está agazapado".

"A Solari no creo que le haga gracia tener a un jugador descontento e Isco no se puede permitir el estar descontento. Hoy era un jugador para entrar en el campo, pero el jugador ha dicho que no".