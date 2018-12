Assumpta Serna, de Almodóvar a Angela Channing

Hace unas semanas la hemos visto en “Bernarda”, una nueva adaptación al cine de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca que ha dirigido Emilio Ruiz Barrachina. Y es que, aunque parezca que va y viene, Assumpta Serna no ha dejado de trabajar como actriz y tiene ya casi 150 películas a sus espaldas. Muchos la recuerdan de títulos míticos de la década de los 80 como “El maestro de esgrima” de Pedro Olea, “Matador” de Pedro Almodóvar o “Lulú de noche” de Emilio Martínez Lázaro. Incluso tuvo un pequeño papel en la famosa serie de televisión “Falcon Crest”. “Esta es una profesión” –dice la actriz– “en la que si piensas que has llegado a algo, ten la seguridad de que no has llegado a nada. Nunca se deja de aprender”. Nos confiesa que le gustaría dedicarse a la producción y, al margen del cine, trabaja en la Fundación First Team que ella y su marido han creado para impartir cursos de comunicación con la cámara como instrumento para auto conocerse. Este es un resumen de la entrevista.

