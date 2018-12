Courtois no tiene memoria

El director de el último tramo de Carrusel Deportivo Yago de Vega ha opinado sobre las declaraciones de Courtois sobre Simeone, en las que ha tachado al técnico argentino de populista.

"Courtois está escocidillo por aquellas declaraciones de Simeone que dijera que un premio suyo dijera que era como consecuencia de estar en el real Madrid", ha dicho el director del programa.

"Esto de hablar así de los sitios donde has estado está feo sobre todo cuando tú has sido cómplice de ese populismo del que hablas ahora. La verdad que me hace gracia cuando hace no tanto celebraba la Liga que ganó con el Atlético de Madrid ganándosela al Madrid y al Barcelona y que salió al famoso balcón paa cantar lo de 'salta salta pequeño canguro y a los madridistas...' si eso no es populista y hacer la gracia para ganarse el aplauso fácil de algún aficionado que venga Dios y lo vea", ha continuado Yago de Vega.

El periodista ha seguido explicando su argumentación. "Courtois ha perdido una gran oportunidad de quedar bien y como un caballero y ha entrado en el mismo juego. Está haciendo populismo al defender a un compañero ante las declaraciones de un entrenador de otro equipo precisamente para conseguir la aprobación de los aficionados y de esos que hace un tiempo les mandaba saltar con el canguro. Thibaut, tápate, porque aquí estáis todos en el mismo juego", ha concluido.