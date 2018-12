Hoy vamos de tradiciones. Y ya empezamos mal, porque la tradición se sustenta en la repetición. Y mi presencia es una alteración, pero que nadie se preocupe que SARA VÍTORES retomará la CARA B en dos días. A lo que íbamos: la tradición. Nos ocupamos de ella a partir de las preguntas que el PP dirigirá al gobierno esta semana, en la próxima sesión de control. Le preguntará por la caza, por los toros y por la tradición navideña.

La Navidad, el árbol, el belén, la semana santa, los agricultores, la caza, los toros... ¿Quién es más español, quién pone "belén" o quien pone "árbol"? ¿No se siente uno orgulloso de los agricultores si no pone el belén? ¿Alguien es menos español por no defender la caza y los toros? ¿Cuándo la tradición te hace más español? ¿Y qué tradiciones? ¿O estamos confundiendo tradición con tradicionalismo?

¿A quién recuerda este llamamiento ofendido contra las prohibiciones? A José María Aznar, recuperado guía espiritual del PP, al recibir la Medalla de honor de la Academia del Vino de Castilla-León. ¿Se ataca a la tradición vinícola por prohibir una tasa de alcohol en sangre incompatible con la seguridad? En aquel discurso, Aznar también decía que nadie tenía que decirle a él, que había sido presidente del gobierno, a qué velocidad tenía que conducir, ni si tenía que comer hamburguesas o no y cosas parecidas. Y a quien no le guste...

Así que, nada de prohibiciones, que cada cual haga lo que le venga en gana, pero que a nadie se le ocurra transgredir "nuestras tradiciones". ¿Las tradiciones españolas? ¿Qué tradiciones? ¿Y quién las está transgrediendo? Por ejemplo, ¿el Ayuntamiento de Madrid? Carmena y su gente han sido una de las dianas preferidas de los conservadores. Recordarán la cabalgata de reyes magos de 2016. Un escándalo, porque Melchor, Gaspar y Baltasar no vestían como mandaba la tradición y no había motivos religiosos. Y cómo no recordarlo. Parecía no haber nada más importante aquellos días.