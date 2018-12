Michael Robinson anuncia en 'La Ventana' que sufre cáncer

"Todo empezó con un bulto en la axila, luego reconozco que no escuché muy bien porque creía que era todo una pesadilla, pensaba que era un mal sueño porque me encontraba como una flor". Así comenzaba Michael Robinson su relato en el programa 'La Ventana' tras ser diagnosticado de "un melanoma avanzado con metástasis".

Al exfutbolista y comentarista deportivo, nacido hace 60 años en Leicester, le costó asimilarlo. No sabía cómo reaccionar. Hasta que un buen día se dijo: "La ciencia ha hablado, la ciencia ha dictado… pero yo voy a decir cómo voy a vivir, esa es mi potestad. No hay un Michael previo a la enfermedad y después de la enfermedad. Me sentí empoderado". Robinson quiere plantarle cara. "Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", comenta con ánimo.

Con su mujer decidió buscar una segunda opinión. Acudió al despacho del oncólogo Cristóbal Belda, especialista en el Hospital de la Paz y uno de los mejores en este campo. La visita le dio esperanzas tanto como para permitirse bromear con su amigo Maldini: "Imagínate que estoy jugando un partido de futbol y estoy perdiendo 2 a 0, pero yo tengo a Messi y va a entrar y va a jugar para mí, así que voy a ganar seguro. Porque mi oncólogo Emiliano Calvo, que además es madridista, tiene una terapia que está salvando vidas, va a salvar la mía". Hace unos días, antes de iniciar la fase de medicación para tratar la enfermedad, una enfermera le pidió acudir en ayunas para evitar efectos secundarios. Su respuesta: "espero que uno de ellos sea mejorar el pronunciamiento de las erres".

El propio Emiliano Calvo, cirector de investigación clínica del Centro Integral Oncológico Clara Campal en Madrid y oncólogo de Robinson, se ha deshecho en elogios hacia su paciente: "La adaptación a esta sitiación nueva ha sido extraordinaria". Calvo espera que en los próximos 10 o 15 años "el cáncer sea una enfermedad curable". También se ha sumado a la conversación Xavi Abad, director de La Marató de TV3. Bajo el lema 'La investigación da vida', ha conseguido recaudar casi 11 millones de euros para la lucha contra el cáncer. "Es el récord en el cierre de un programa en estos 27 años de La Marató". Hay esperanza.

Michael Robinson fichó por el Osasuna en 1987 y desde hace años ejerce el periodismo. Ha destacado en programas de televisión y radio como El día después o Informe Robinson. En 2017 recibió el XII Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, en la categoría de periodismo deportivo al considerar el jurado "su magnífica trayectoria profesional en el ámbito comunicación deportiva". También ha ganado dos premios Ondas por sus programas de televisión Informe Robinson y El día después.





Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban ‘You’ll never walk alone’. Miles de gracias!! — Michael Robinson (@michaelrobinson) December 17, 2018