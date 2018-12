Arkano: "Lo que más me apura del libro es que lo lea mi madre"

Arkano es un colaborador habitual en Todo por la Radio. Pero hoy hemos querido abrir La Ventana de los libros, no al rapero, sino a Guillermo Rodríguez, el joven detrás del alias y que nos presenta su nuevo libro: 'Castillos en el espacio'.

"Me da apuro llamarlo poemario", reconoce Arkano. Guillermo Rodríguez no se considera escritor ni poeta. "Solo me apetecía contar algunas de mis experiencias. No soy un lector ávido de poesía", desvela.

"Cuando soy Arkano estoy más en el mundo exterior, luchas sociales, es el que grita. En este libro es mi parte más empocional, de sentimientos, más introspectiva", confiesa. "Lo que mas me apura del libro es que lo lea mi madre".