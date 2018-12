¿Y si es el club de la comedia?

No sabemos si es paripé o las diferencias entre Ciudadanos y PP son serias, pero el gobierno andaluz, el que ha de sustituir al socialista de Susana Díaz, se retrasa. Pretende Ciudadanos transmitir al respetable que su partido no quiere nada con Vox, y proclama que las conversaciones entre el PP y el partido de Abascal les han sentado como un tiro. ¿Puro tacticismo? ¿El club de la comedia? ¿O es que el pimpollo Rivera ha visto las orejas al lobo y ha advertido que andarse de cuchicheos con tan fiera formación, prietas las filas, hace muy difícil que la ciudadanía le contemple como un hombre de centro, moderado en sus planteamientos, dispuesto a pactar con la genuina derecha, pero no con la ultraderecha?

La verdad es que no debe ser fácil para algunos de los dirigentes de Ciudadanos tragarse el sapo de pactar, que eso es lo que van a hacer si quieren gobernar, lo llamen como lo llamen, con un partido como Vox, un auténtico insulto a la democracia y la Constitución. A Casado y su escuadra de choque, sí se les ve cómodos en ese tú a tú con Abascal, mismos inicios, mismos maestros, mismos jefes durante tantos años. Pero sorprende más ver al pimpollo Rivera a las órdenes de Aznar, con Casado de compadre y Abascal de carabina. ¿Tan poquita cosa quiere ser?