Carta del empresario que se querelló contra el líder del PP en Castellón: "Has cobrado muchísimos millones por tráfico de influencias"

El empresario que se ha querellado contra el líder del PP y presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, le recordó por carta que le ha pagado "muchísimos millones por tráfico de influencias". El PSOE pide luz y taquígrafos, Izquierda Unida exige la dimisión y el Partido Popular habla de presunción de inocencia.

El empresario Vicente Vilar se dirigía a Carlos Fabra el pasado 2 de diciembre. En el escrito Vilar habla textualmente de "barbaridades de dinero" pagado a Fabra a través de empresas de su grupo. Le advertía de que muchas de estas operaciones habían quedado reflejadas en distintos libros de actas de la empresa en la estaban asociados. " Has cobrado muchísimos millones por tráfico de influencias" dice literamente Vilar en esta carta .

El escrito de este empresario dejaba ya claro entonces que los viejos amigos podían acabar en los tribunales." Esta es la última vez que te aviso de forma personal", dice Vilar, quien añade un rotundo párrafo final donde dice a Fabra textualmente: "Ya que eres más que un amigo de mi ex mujer espero que la convenzas para frenar tanta locura. No me gustaría verte en los tribunales frente a las cámaras de televisión que tanto adoras".

Mientras desde la oposición se exige que se investiguen los hechos e incluso que dimita Fabra, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha señalado que el presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esta provincia, Carlos Fabra, "tiene todo el respaldo personal y político mío, del Gobierno y de todo el PP de la Comunidad y de toda España".