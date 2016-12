Carlos Fabra envía un acta notarial con su patrimonio al PP y presenta querellas

El presidente de la Diputación y del PP en Castellón, Carlos Fabra, ha leído hoy un comunicado con siete puntos y ha presentado un documento notarial con su patrimonio. Fabra también ha presentado una demanda contra el empresario Vicente Vilar y contra quienes se hagan eco de sus denuncias.

Este documento, según Fabra, fue redactado ayer mismo y ha sido remitido al secretario general del PP, Javier Arenas, al Síndico de Cuentas de Valencia y a la Diputación de Castellón.

El informe recoge, según Fabra, "todos y cada unos de los bienes, compras y ventas efectuados entre 1995 y 2003", un documento que calificó de "rotundo y demoledor porque demuestra una total transparencia y que no ha habido ninguna acción irregular".

En el acta notarial, cuya fotocopia ha sido entregada a los periodistas, Fabra afirma "con total rotundidad que las manifestaciones vertidas por ciertas personas, a través de los medios de comunicación en relación con el 'espectacular incremento del patrimonio de Fabra y su familia'en los últimos años son absolutamente falsas y no responden a la realidad patrimonial" de Fabra.

Según el acta notarial, desde junio de 1995 el patrimonio neto de Fabra ha experimentado un incremento que resulta "plenamente justificado en virtud de las plusvalías obtenidas por la venta de activos inmobiliarios adquiridos con anterioridad a 1995 y vendidos a lo largo del 2001 y 2002, así como por los ingresos por rendimientos del trabajo a lo largo de estos ocho últimos años".

DEMANDAS

Fabra ha anunciado que sus abogados han presentado hoy una demanda civil en el juzgado de Castellón contra el empresario de Artana Vicente Vilar por "atentar contra mis derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen", recogidos en los artículos 10, 15 y 18 de la Constitución.

En un comunicado leído a los medios de comunicación, Fabra, que es también presidente del PP en la provincia de Castellón, ha asegurado que Vilar "ha lesionado gravemente mi honor, mi dignidad personal y profesional y mi imagen política, con la imputación de delitos e irregularidades que no he cometido y que, como consecuencia, no podrá probar ante los tribunales".

Según Fabra, la denuncia judicial se hará extensiva a aquellas personas, instituciones y medios de comunicación que se hagan eco de las "disparatadas" acusaciones de Vilar, y que las hayan difundido "sin contrastar y sin el rigor informativo esencial para no fomentar el daño moral, profesional y social hacia mi persona y mi familia".

Añadió que las acusaciones de Vilar son "falsas" y que tienen su origen en "el apoyo que mi mujer y yo prestamos a su ex esposa tras haber sido presuntamente maltratada y violada por él".

Con respecto a la acusación de tráfico de influencias que se le imputa a Fabra, éste explicó que "nunca he percibido compensación económica alguna por interceder en defensa de los intereses de los empresarios de mi provincia. La actividad pública nunca me ha aportado ningún beneficio o ingreso distinto de mi retribución oficial".