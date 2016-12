Carlos Fabra admite que trató con dos ministros sobre negocios privados del empresario Vilar

Según relata hoy "El País", Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, dijo ayer ante la juez de Nules que habló con los ministros Jesús Posada y Celia Villalobos sobre la tramitación de licencias de productos fitosanitarios, pero no lo hizo para mediar a favor del empresario Vicente Vilar, que le ha denunciado, ni de la empresa de las esposas de ambos, que gestionaba esas licencias.

Según dijo, actuó en función de su cargo. Su esposa, Amparo Fernández, reconoció haber recibido joyas compradas por la empresa de Vilar, como éste había declarado el lunes, pero precisó que devolvió esos "regalos".

"No voy a decir nada" fueron las únicas palabras de Carlos Fabra a su salida del juzgado, una vez que su esposa entró a prestar declaración.

Hasta Nules le habían acompañado una veintena de cargos públicos del PP, además de sus asesores y su hermano, José Alberto Fabra. Los tres vicepresidentes de la Diputación, Vicente Aparisi, Luis Tena y Francisco Martínez; los alcaldes de Burriana, Alfonso Ferrada; de Cabanes, Artemio Siurana, y de Torre En Doménech, Jaime Martínez; los diputados Juan José Ortiz y José Ramón Calpe, los senadores, Carmen Pardo y Carlos Murria, Miguel Barrachina, hasta el pasado lunes director general de Trabajo, cargo del que dimitió para poder presentarse como candidato a diputado por Castellón en las elecciones del 14 de marzo, así como el presidente del comité electoral del PP, Antonio Fornás, entre otros, le arropaban. Allí esperaron hasta que acabó su declaración. Fabra, al salir del juzgado, escuchó cómo un grupo de vecinos le increpaba a voces. "Ladrón", "justicia", "a la cárcel", gritaron.

Carlos Fabra declaró durante cerca de tres horas como imputado en la causa abierta de oficio por "uno o varios" delitos contra la Administración pública, que la juez decidió iniciar tras la lectura de sendas querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar. La imputación es una fórmula legal que se determina cuando existen sospechas de la comisión de un delito y permite al sujeto no declarar, no declararse culpable y no declarar en su contra con lo que, al contrario que los testigos, no está obligado a decir la verdad.

Vilar, en su día, puso en conocimiento de la juez cómo su grupo de empresas entregó "sumas importantes de dinero" a Fabra "por gestiones que él mismo efectuaba ante altos cargos de la administración" con el fin de acelerar la autorización de productos sanitarios.

FACTURAS POR TRABAJOS INEXISTENTES

Durante su declaración, el presidente de la Diputación entregó a la juez los informes por los que su empresa, Carmacas, facturó más de 140.000 euros a las sociedades del empresario. Vilar, quien presentó las facturas ante la juez, aseguró que las mismas correspondían a "contraprestaciones económicas por las gestiones realizadas" bajo el concepto de "trabajos e informes jurídico-laborales" pero que, en realidad, "esos trabajos no existen".

Detrás de Fabra entró su esposa, Amparo Fernández, socia de la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives, en la empresa Artemis, a través de la cual se han logrado varias autorizaciones de productos fitosanitarios. Según fuentes cercanas al caso, ni ella ni Fabra lograron aclarar el funcionamiento de esta sociedad ante la juez. Sobre lo que sí contestó Fernández fue sobre las joyas que Vilar dice que le regaló.

La esposa de Fabra admitió que recibió "algunos regalos" que, según dijo, devolvió para evitar malentendidos. Esta tesis fue expuesta también el lunes por la ex esposa de Vilar, quien aseguró que tanto Fabra como su mujer habían devuelto las joyas. Según Vilar, Vives dijo haberle ocultado a su entonces marido la devolución de los presentes para que no se sintiera ofendido.