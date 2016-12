Defensa no descarta ahora nuevas pruebas de ADN para confirmar la identidad de los cadáveres del Yak-42

El Ministerio de Defensa, tras reiterar una y otra vez que no había duda sobre las identificaciones de los cadáveres del Yak-42 y que Turquía no había hecho muestras de tejido, ha pedido ahora a las autoridades turcas "precisión absoluta sobre las tomas de muestras de ADN" y solicita "la manera de llevar a cabo las comprobaciones que sean necesarias".

En nota de prensa, el departamento de Trillo señala que, "después de volver a revisar minuciosamente durante todo el día de hoy las fichas médicas de los accidentados, el Ministerio de Defensa ha dado instrucciones a la Embajada de España en Turquía para que solicite de las autoridades judiciales de ese país precisión absoluta sobre las tomas de ADN realizadas y la manera de llevar a cabo las comprobaciones que sean necesarias".

"En este sentido", añade la nota, "el Ministerio de Defensa pone a disposición de los familiares todos los medios necesarios para resolver las inquitudes planteadas". Algunos familiares habían pedido que se les facilitase un avión para viajar a Turquía a fin de someterse a análisis para cotejar su ADN con los restos guardados aquel país.

Según la nota, "la toma de muestras de ADN a la que se refieren algunas informaciones periodísticas no fue considerada necesaria por el equipo mèdico desplazado a Turquía, como ha explicado su responsable, el General Vicente Navarro, en cuantas ocasiones se lo han planteado las familias, entendiendo que las identificaciones habían sido correctas".

Finalmente, Defensa reitera "su plena confianza en la profesionalidad, rigor y compañerismo con el que siempre ha trabajado el equipo mèdico militar que identificó y recogió en Trabzon (Turquía) los restos mortales de las víctimas del trágico accidente aèreo".

TRILLO: "HOY NO TOCA"

Esta mañana, el ministro de Defensa, Federico Trillo, despachaba a los periodistas que le preguntaban sobre las últimas novedades acerca de las víctimas del Yak-42 con un 'hoy no toca'. A pesar de que se le preguntó en varias ocasiones, Trillo afirmó que "son temas del ministerio de Defensa. No es el momento ni el lugar para responder. No tienen nada que ver con la campaña electoral".

Ante varias preguntas de los periodistas acerca de las informaciones sobre las autopsias y la identificación de los cadáveres de los 62 militares fallecidos, Trillo se negó a responder en varias ocasiones. "Esos temas son del Ministerio de Defensa y, como ayer, hoy el Ministerio a través de sus portavoces y de los responsables del área, darán cumplida respuesta. Pero no es el momento ni el lugar para responder", ha asegurado Trillo.

Al ser preguntado si no creía que este asunto le afectaba personalmente, el ministro ha respondido que "los temas que están planteándose siempre afectan no solo en el orden personal sino tambien al departamento que yo dirijo, pero no tienen nada que ver con la campaña electoral".

Trillo, tras la insistencia de los informadores, ha pedido que "no aprovechen ocasiones como esta para plantearlos porque no es el momento ni el lugar oportuno".