Los familiares del Yak-42 denuncian que Defensa les negó que hubiera pruebas para cotejar el ADN

Los familiares de las víctimas del Yakovlev 42 han denunciado en la Cadena SER que no sólo no fueron informados sobre la existencia de pruebas de ADN en Turquía, sino que cuando preguntaron, el Ministerio de Defensa les negó que hubiera muestras que permitieran cotejar el ADN.

Esta nueva denuncia sobre las irregularidades y diferentes versiones que ha dado el Ministerio de Defensa, que dirige Federico Trillo, la ha hecho esta mañana en Hoy por hoy Toni Alarcón, de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak- 42.

Alarcón ha sido contundente: "El general (Vicente) Navarro, personalmente, me negó que hubiera muestras de tejidos en Turquía, porque yo le dije que contrastáramos los datos aunque hubieran pasado diez días. Él me dijo que no, que no existían esas pruebas".

Horas después de realizar estas declaraciones, Toni Alarcón ha recibido otra llamada del Ministerio de Defensa, según ha relatado él mismo a la SER. En ella, Defensa le ha comunicado que el general Navarro rechaza su petición de hablar con él.

"Me han comunicado que el general Navarro considera que ya me ha dicho todo lo que me tenía que decirme, y que no va a volver a hablar conmigo", ha explicado Alarcón.

PROMESA DE DEFENSA

Las nuevas denuncias de los familiares de las víctimas del Yak-42 se han producido poco después de que el Ministerio de Defensa anunciara que no descarta nuevas pruebas de ADN para identificar los cadáveres de los militares fallecidos en Turquía.

En una nota de prensa, el Departamento de Trillo señala que, "después de volver a revisar minuciosamente durante todo el día de hoy (por ayer) las fichas médicas de los accidentados, el Ministerio de Defensa ha dado instrucciones a la Embajada de España en Turquía para que solicite de las autoridades judiciales de ese país precisión absoluta sobre las tomas de ADN realizadas y la manera de llevar a cabo las comprobaciones que sean necesarias".