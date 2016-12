Defensa no tiene el documento de identificación de las víctimas del Yak

El Ministerio de Defensa ha comunicado a las familias que recibieron autopsias que no correspondían a sus parientes muertos en el accidente del Yak-42 que no puede explicar lo que ha pasado porque no tiene copia del documento de identificación de las víctimas, según publica El País.

Este diario publicó el pasado miércoles que al menos dos familias habían recibido necropsias que no pertenecían a sus parientes fallecidos en el siniestro.

El jefe del equipo de identificación que se desplazó a Turquía, el general Vicente Navarro, explicó a una de las familias afectadas que no podía comprobar esa denuncia porque no tiene copia del "protocolo de examen de cadáveres, autopsia e identificación" que él mismo firmó. Esta misma explicación fue transmitida a otra familia afectada, aunque no por el general Navarro, sino por uno de sus subordinados.

El País asegura que las explicaciones no han convencido a las familias que no entienden cómo los militares españoles pudieron firmar dos documentos tan importantes (el protocolo de identificación y el certificado de entrega de restos) sin exigir una copia. Algún afectado sospecha incluso que el Ministerio está intentando ganar tiempo para no reconocer el error antes de las elecciones.