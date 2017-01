Aguilera: "Vamos a San Sebastián sin ganas de jugar"

"Hablar de fútbol no viene al caso después de lo que ha sucedido", ha señalado el capitán rojiblanco, quien ha remitido a los familiares de las víctimas las condolencias de la plantilla del Atlético.

El capitán del Atlético de Madrid, Carlos Aguilera, ha enviado este viernes sus condolencias a las familias de los 198 fallecidos en los atentados que sufrió la capital española en nombre de la plantilla rojiblanca, al tiempo que ha señalado que el equipo prefería no disputar el partido de este sábado en Anoeta.

"Nos tenemos que desplazar a San Sebastián sin ganas de jugar el partido, pero los órganos competentes nos obligan a ir y simplemente puedo decir que tanto la plantilla como el Atlético sienten lo sucedido y animar a que poco a poco la gente se vaya recuperando y se vaya olvidando lo sufrido", ha señalado.

Por eso, Aguilera no tiene palabras tras lo sucedido en su ciudad. "Hablar de fútbol no viene al caso después de lo que pasó. El atentado no tiene calificativos para describirlo. Toda la plantilla queremos dar el pésame a los familiares que perdieron a su gente", ha concluido