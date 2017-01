Queiroz: "Un atentado así sólo lo hace un monstruo o el diablo"

"Los jugadores están muy afectados porque el sentimiento es de impotencia", ha dicho el técnico portugués.

Carlos Queiroz, entrenador del Real Madrid, mostró su profundo pesar por los atentados terroristas de ayer que le han costado la vida a doscientas personas en Madrid y que han dejado más de 1.400 heridos y aseguró que algo así no puede hacerlo un ser humano.

"Desde ayer estamos todos muy afectados. Cualquier persona con sentimientos debe estarlo. Estamos viviendo una situación que da miedo y es muy preocupante. Quien hizo eso es un monstruo o el diablo, un ser humano no puede hacerlo. Los humanos nos sentimos hundidos y con un sentimiento de derrota", afirmó un alicaído técnico portugués del Real Madrid.

Queiroz dio su punto de vista sobre si debía pararse o no la competición. "En este mundo hablamos de sida, cáncer... pero lo peor es la intolerancia. Nosotros no podemos ser tolerantes con la intolerancia. Los jugadores están muy afectados porque el sentimiento es de impotencia. Esa gente no piensa ni tampoco sabemos cuáles son sus intenciones, pero si su intención es parar la vida, debemos demostrarles que no nos van a ganar".