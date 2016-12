El equipo de un programa de Telemadrid dimite tras recibir presiones de la dirección para que no se emitiera un reportaje sobre infravivienda

Según ha podido saber la Cadena SER, el director en funciones, Nacho Medina y un redactor del programa, 'Mi Cámara y Yo', han presentado su dimisión tras recibir presiones por parte de la dirección del ente público para que no fuera emitido un reportaje sobre infraviviendas en Pozuelo de Alarcón. Este reportaje ponía al descubierto un grupo de viviendas de renta antigua en condiciones lamentables ocupadas por ancianos e inmigrantes, que llegaban a pagar hasta 300 euros por persona, y que son propiedad de la familia del arquitecto del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, localidad gobernada por el Partido Popular. Su alcalde, Jesús Sepúlveda, es el marido de Ana Mato.

Aunque según ha conocido la SER, finalmente el reportaje será emitido, según Nacho Medina estas fueron las explicaciones que el director de Informativos de Telemadrid y el director general del ente le dieron para no emitir el reportaje: "me dicen que hay un Madrid más bonito que enseñar y yo digo que el Madrid más bonito también le hemos enseñado, como en el reportaje que hicimos sobre las casas de cine".

Además, este reportaje, recababa la versión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a través del Concejal de Urbanismo que señalaba que estas viviendas no eran de su competencia ya que se trataba de una propiedad privada.

Nacho Medina, director en funciones de 'Mi Cámara y Yo'

Como consecuencia de este episodio, Nacho Medina y el redactor que elaboró el reportaje, han presentado su renuncia. En declaraciones a la Cadena SER, el director en funciones del programa 'Mi Cámara y Yo' ha afirmado, que aunque nunca habían tenido problemas con la dirección del ente sobre los reportajes que producían, en este caso se trata de una clara censura: "me he sentido muy apenado sobre todo por un reportaje como es el de las infraviviendas de Pozuelo que es, dentro del marco de Mi Cámara y Yo, la realidad social que acercamos a los madrileños. Me siento apenado por ver como un reportaje que es absolutamente blanco, en los términos televisivos no admite voz en off y por tanto no puede haber un intento de opinión velada".

En este sentido ha explicado las razones de su dimisión: "como no son razones suficientes para emitir un reportaje que sea un Madrid que no es bonito entonces decido marcharme. Luego también en la conversación veo, aunque luego exista la posibilidad de que puedan emitir el reportaje, que el criterio de la línea editorial quiere ser cambiado". Ante la pregunta de si el reportaje hubiera sido emitido si tratase otros municipios de Madrid ha contestado: "no lo sé, nunca nos han dicho nada y hemos dado mucho por este programa. Mi Cámara y Yo es un programa que no tiene ningún tipo de implicación política, jamás hemos grabado una rueda de prensa e incluso a veces no sabemos cómo se llama el alcalde del ayuntamiento de turno. Que luego resulta que el arquitecto del Ayuntamiento es el hijo del propietario pero es que eso tampoco lo hemos investigado".

Además ha señalado cómo surgió la idea de realizar este reportaje y cómo se llevó a cabo: "hemos enseñado unas viviendas a través de un recorte de prensa que vi en el periódico El Mundo. Elegimos este reportaje para ver como en una zona residencial como Pozuelo existían también infraviviendas todavía. Mandé al redactor a hacer el reportaje, preguntamos a los vecinos y preguntamos al Ayuntamiento, como hacemos en otros reportajes. El Ayuntamiento amablemente nos atiende y nos dice que simplemente son propiedad privada y que ellos no tienen ninguna competencia. Preguntamos a la propiedad privada por medio de la esposa del propietario y nos dice que esas viviendas sí se pueden habitar y el reportero le pide los informes de habitabilidad y la señora le dice que no se los va a enseñar".

También ha explicado que este programa lleva realizando durante tres años tanto reportajes de denuncia social como reportajes "bonitos". 'Mi Cámara y Yo' lleva en antena tres años y se creó cuando Elena Sánchez Ramos era directora de Informativos y Silvio González director general de Telemadrid. Ha sido recibido premios como el Ondas en el año 2002, el del Club Internacional de Prensa, el de la Academia de Televisión y recientemente ha recibido el premio Documenta Madrid entregado por el Ayuntamiento de la capital gobernado por Alberto Ruiz Gallardón.

Agustín Legrado, director de Informativos de Telemadrid

El director de Informativos de Telemadrid, Agustín Legrado, ha asegurado en la SER que el reportaje será emitido el próximo viernes y ha negado que existiera intención alguna de vetarlo: "no, no, no, lo que se ha dicho es que de una vez por todas alguna vez podríamos intentar enfocar otros temas, que también hay un Madrid solidario, de gente que disfruta, hay un Madrid que se divierte y eso es lo que a mí me gustaría ver más a menudo en los reportajes de Mi Cámara y Yo".

Maite Treviño, miembro del Comité de Empresa de Telemadrid

Por este motivo, el Comité de Empresa de Telemadrid ha convocado para mañana una asamblea de trabajadores y exigen la emisión del reportaje y la destitución del director general. Así lo ha explicado, Maite Treviño, miembro del Comité de Empresa, en la Cadena SER: "es censura sin ninguna duda, a lo mejor en otro municipio no se hubiera impedido, pero comparar la riqueza con la pobreza desde la óptica del PP puede resultar desagradable. A nuestro juicio Manuel Soriano tiene una cierta intención de manipulación y creemos que no procede nada más que pasar a mayores".

En este sentido ha explicado que no se han puesto en contacto con la dirección de Telemadrid porque "ya son hechos reiterados" y ha añadido que las comparecencias a las que acude el director general, Manuel Soriano, "entran en absoluta contradicción con lo que hace de manera cotidiana. Hemos intentado mantener líneas de diálogo en otras ocasiones". Para Maite Treviño el director general "carece de experiencia en el sector audiovisual y suponíamos que esto se debía a un momento de rodaje, aunque tenga una trayectoria en medios escritos y en gabinetes de prensa". Maite Treviño ha señalado cuál es el objetivo de la asamblea de trabajadores prevista para mañana: "compartir el conocimiento que todos podamos tener en materia de lo que supuestamente es manipulación y censura porque hay muchos compañeros que se sienten en cierta medida presionados por el contenido de sus noticias y que a nosotros no nos llegan. Pero aunque el reportaje se emita, queremos una explicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que es quién ha nombrado a este director general".

Además Maite Treviño, ha señalado que se encuentra "doblemente tristes", además por la marcha de un compañero porque Telemadrid está perdiendo prestigio como cadena y emisora de radio: "primero porque un compañero deje de colaborar con nosotros y en segundo lugar porque otra vez somos noticia: por los acontecimientos que denunciamos entre el 11 y el 17 de marzo, por habernos excluido de la Feria del Libro "