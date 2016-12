Telemadrid dice ahora que emitirá el reportaje sobre infraviviendas y que nunca lo censuró

La dirección de la televisión autonómica Telemadrid asegura ahora, tras la difusión de la noticia, que nunca ha censurado un reportaje sobre infraviviendas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y afirma que lo va a emitir. Los responsables del programa habían denunciado, sin embargo, que el director de la cadena pública había suprimido el reportaje y que había dicho que era preferible dar "cosas positivas" y no negativas. El subdirector y el redactor del programa han dimitido.

El reportaje en cuestión había sido grabado por el equipo de "Mi cámara y yo", un programa galardonado con un Premio Ondas y que se emite en la cadena autonómica desde hace tres años.

Se da la circunstancia de que el hijo de los dueños de esas viviendas trabaja como arquitecto municipal en el ayuntamiento de Pozuelo, institución cuya versión fue también recabada e incluida.

UN MADRID QUE NO ES "BONITO"

Cuando el reportaje se estaba montando para su emisión, el director en funciones del programa asegura que se le comunicó que no se iba a emitir. Las explicaciones le fueron ofrecidas por el director general del ente público, Manuel Soriano.

Así lo ha explicado a la Cadena SER el responsable del espacio, Nacho Medina: "Aseguran que es un Pozuelo que no es bonito y que no, que también hay cosas bonitas que contar". Medina ha reconocido que "sí es cierto que el hijo del dueño de las viviendas es el arquitecto municipal pero ellos también comentan que no hay ningún problema por eso. El reportero y yo nos hemos sentido mal viendo que no podemos hacer un trabajo que llevamos haciendo tres años y por el que nunca habíamos tenido ningún problema."

ALCALDE DEL PP, MARIDO DE ANA MATO

Como consecuencia de este episodio, el director en funciones del programa y el redactor que elaboró el reportaje han presentado su renuncia. El comité de empresa de Telemadrid ha convocado para mañana una asamblea de Trabajadores y han exigido la emisión del reportaje y la destitución del director general.

El reportaje pone al descubierto un grupo de infraviviendas, de renta antigua en condiciones lamentables. Viviendas que son propiedad de la familia del arquitecto municipal de Pozuelo de Alarcón; localidad gobernada por el PP, concretamente por Jesús Sepúlveda, el marido de Ana Mato dirigente del Partido Popular.

NO FUE CENSURADO, DICE TELEMADRID

Antonio Martín Escorza, miembro del Consejo de Administración de Telemadrid designado por el PP, ha asegurado esta tarde en el programa El Foro de la cadena SER, que el programa se emitirá.

Agustín de Grado, jefe de informativos de la cadena pública también ha confirmado la emisión y ha negado que hubiera habido ningún intento de censura: "No. Sólo se dijo que, de una vez por todas, podríamos enfocar otros temas. Que también hay un Madrid solidario, un Madrid de gente que disfruta, y que se divierte".