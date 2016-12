Familiares del Yak 42 estudian demandar a Trillo ante el Tribunal Supremo

La asociación que aglutina a las familias afectadas por la tragedia del Yak-42 en Aragón estudia presentar una querella contra el anterior titular de Defensa, Federico Trillo, ante el Tribunal Supremo, por el erróneo proceso de identificación de los cadáveres de los 62 militares. Por su parte, desde el PP se sigue acusando al Gobierno de utilizar la tragedia y ha recordado que el entonces ministro ha pedido "en muchas ocasiones" disculpas.

El abogado zaragozano Javier Hernández, que representa a algunos de los familiares de las víctimas que fallecieron en el accidente aéreo del Yakolev, ha recibido la petición de estos para pedir responsabilidades judiciales al anterior ministro de Defensa, Federico Trillo, ante el Tribunal Supremo.

Según Hernández, los familiares piensan que no ha habido fallos en la identificación, sino que creen que todo se debe a una orden expresa de Trillo. "Tenemos informaciones de que los médicos militares españoles (destinados a Turquía) recibieron una orden directa de un responsable del ministerio en la que se pedía que los cadáveres tenían que estar en Torrejón al día siguiente para el funeral de Estado. Esa orden directa la dio el ministro", según el abogado Hernández.

Por su parte, desde el Partido Popular, y a pesar de la confirmación de que el Ministerio que dirigía Trillo erró en todas las identificaciones de los cuerpos de los militares del Yakolev-42, el coordinador de Comunicación del PP, José María Michavila, sigue acusando al Gobierno de utilizar la tragedia.

Michavila reconocía que "a la tragedia se ha sumado un drama", pero fuentes parlamentarias del PP han asegurado que Federico Trillo no tiene por qué dejar su acta de diputado como reclaman los familiares de las víctimas porque no se ha demostrado responsabilidad penal contra él.

"USAR EL DOLOR EN BENEFICIO DEL PSOE"

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha asegurado que pedir responsabilidades a Trillo supone "utilizar el dolor de las personas en beneficio del PSOE", y que el ex ministro no debe dejar su acta de diputado porque "no ha cometido ninguna incorrección".

Las críticas contra la actuación de Defensa han llegado también desde Izquierda Unida, que ha pedido hoy la comparecencia del ministro de Defensa, José Bono, en el Congreso, para que aporte todos los datos sobre los errores en la identificación de 30 de los fallecidos en el accidente del Yak-42, los 30 cuerpos de los que se hicieron cargo los dos generales españoles enviados a Turquía por el ex ministro Federico Trillo.

CiU y PNV también requieren la presencia de Bono en el Parlamento.

Llamazares cree que "un escándalo con tintes macabros como este" debe ser tratado en el Congreso "con información previa por parte del Gobierno", de manera que permita a los diputados realizar votaciones y resoluciones.

BONO YA ADVIRTIÓ DE QUE SE ACTUÓ "CON PRISA"

El actual ministro, José Bono, ya advirtió en su comparecencia en el Congreso del pasado mes de julio que no se hizo caso a un alto mando militar que propuso que sólo se entregasen para el funeral los cadáveres identificados.

Bono explicó que, a pesar de que oficialmente se dijo que si los expertos hubieran necesitado más tiempo lo hubieran tenido, la actuación del anterior Gobierno "estuvo marcadas por las prisas".

El ministro subrayó entonces la precipitación que hubo para fijar el funeral por las 62 víctimas y recordó que patólogos españoles que participaron en las autopsias "reconocieron que necesitaban más tiempo". Incluso dijeron que sabían que el funeral era el día 28 por la tarde y que, citó textualmente, "sabían que los cadáveres debían estar en el funeral".