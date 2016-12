Zaplana: "El PSOE está haciendo pasar a Trillo por un via crucis"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, asegura que Trillo está sufriendo un auténtico "via crucis" por culpa del Yak-42 y por el deseo que el PSOE está poniendo en remover un desgraciado asunto del pasado. Por su parte, el presidente de la Asociación de familiares del Yak 42, asegura que el ex ministro está sufriendo el "calvario de su propia mentira".

El Partido Popular ha salido en defensa del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, anoche Eduardo Zaplana aseguró que con el Yak 42 el ex ministro está sufriendo un "via crucis". Zaplana asegura que el Gobierno se ha hecho "especialista" en "aprovecharse de la desgracia humana".

Mientras, el presidente de la Asociación de Familias Afectadas del YAK 42, Carlos Ripollés, asegura que "está demostrado que (Trillo) mintió en el Congreso y que está sufriendo el calvario de su propia mentira".

Ayer, el secretario general del PP, Mariano Rajoy, aseguró que lo único que pretende el Gobierno es "jugar con los sentimientos de mucha gente y de una familia, contra unos que ya no son Gobierno", en referencia al ex ministro de Defensa Federico Trillo, al que tanto el PSOE, como otras fuerzas políticas, han pedido su acta de diputado.

"Nosotros cuando llegamos al Gobierno no hicimos plenos sobre el señor Roldán o escándalos de corrupción. No nos dedicamos a revisar la gestión del PSOE", dice Rajoy.

El pasado miércoles se dieron a conocer los datos definitivos de las identificaciones forenses de las víctimas del Yakolev, que demuestran que los forenses militares españoles enviados a Turquía erraron en todas sus autopsias.