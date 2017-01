Las víctimas del 11-M, ETA y Yak protagonizan el desfile militar del Día de Fiesta Nacional

Dos veteranos que lucharon en bandos contrarios y una comitiva de 14 familiares de víctimas del 11-M, del accidente del Yak-42 y de ETA, entre otros, acompañaron al Rey, al presidente del Gobierno y a los presidentes del Congreso y del Senado en el homenaje a quienes perdieron su vida por España. El Día de la Fiesta Nacional dejó además una acalorada discusión entre Acebes y Gallardón en la recepción del Palacio Real.

Este acto solemne, que duró apenas cinco minutos, constituyó el momento más emotivo del desfile, y fue seguido en silencio por numeroso público. Tres soldados, representantes de los tres ejércitos, portaron la corona de flores que se depositó al pie de la bandera ante el Rey, el presidente del Gobierno y los presidentes del Congreso y del Senado.

Poco antes, un relator de Defensa leyó un texto redactado por el Gobierno para esta ocasión, que decía: "Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron, fueron grandes y fuertes por que fueron fieles a los ideales que abrazaron. Por eso como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y signo. No pudieron servir con más grandeza. No quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera".

Mientras, aviones de la patrulla "Aguila" sobrevolaron la Plaza de Colón dejando una estela con los colores de la bandera española. Los dos veteranos de la División Azul y de la División Leclerc junto con la comitiva de familiares de víctimas de ETA, del 11-M, familiares de los agentes del CNI, de los dos periodistas españoles muertos en Irak y de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 presenciaron la ofrenda.

CON LA MIRADA EN LA TRIBUNA DE INVITADOS

Todos los miembros de la familia Real, por primera vez los Príncipes de Asturias, y el Gobierno presenciaron el acto. Entre los embajadores acreditados en España se echó en falta al de Estados Unidos en España, cuya presencia estaba prevista en principio. Sí han estado los embajadores italiano y francés, que ha aplaudido con entusiasmo el desfile de la División Leclerc, que liberó París de la ocupación nazi.

Menos eufóricos, aunque correctos, han estado Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana y Alfredo Pérez Rubalcaba que, sin saltarse el guión se han levantado al paso de la División. El que no se ha levantado a su paso ha sido Pascual Maragall, que ha permanecido en la tribuna junto a otra de las "parejas" más observadas, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Tampoco se ha levantado Manuel Fraga.

Otras ausencias destacadas han sido las de Juan José Ibarretxe, el andaluz Manuel Chaves y el murciano Ramón Luis Valcarcel. Casi todos los ministros han acudido, auqnue faltaba el de Inditria, José Montilla, y el de Trabajo, Jesús Caldera.

"ACALORADA" DISCUSIÓN ENTRE ACEBES Y GALLARDÓN

En la habitual recepción de los Reyes en el Palacio Real, el propio presidente del Gobierno comentaba a los periodistas que en el desfile saludó a los dos líderes madrileños, Aguirre y Gallardón, dicéndoles: "Veréis qué bonito es disfrutar de la libertad en un partido político". Entonces Bono, que estaba al lado del presidente replicaba: "Si os lo contaré yo".

Los periodistas también han podido observar la conversación en otro de los corrillos en el Palacio Real de Ángel Acebes, Ruiz Gallardón, Pío García Escudero y Eduardo Zaplana. Los dirigentes populares han estado hablando unos 20 minutos y los periodistas han podido observar una acalorada discusión entre el secretario general del PP y el alcalde de Madrid. Al observar que los reporteros se percataban del "choque", Zaplana ha pedido tranquilidad a los periodistas y les ha asegurado que la conversación en el corrillo versaba "sobre el Real Madrid".