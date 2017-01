Defensa ordena "una reorganización profunda" del Estado Mayor de la Defensa tras el Yak-42

El ministro de Defensa, Jose Bono, ha ordenado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa una "reorganización profunda" del Estado Mayor de la Defensa, que tendrá que estar concluida antes del uno de enero. Esta medida forma parte de las iniciativas adoptadas por Bono en relación con el accidente aéreo del Yak y que hoy presentó al Consejo de Ministros.

El ministro de Defensa anunció ayer durante su comparecencia en el Congreso que iba a solicitar hoy en el Consejo de Ministros autorización para adoptar "las medidas que procedan" con respecto a la Jefatura del Estado de Mayor conjunto y de la División de operaciones.

La reorganización ordenada por Bono al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general Félix Sanz Roldán, afectará especialmente a la División de Operaciones, la encargada de la contratación de aviones y vuelos para el transporte de tropas.

La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega ha confirmado la reorganización del EMAD en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Preguntada por si el Gobierno ha estudiado el pase a la reserva de algún mando relacionado con la contratación del avión siniestrado, la vicepresidenta respondió que este asunto quedará en el ámbito de las competencias del ministro de Defensa.

FUERA DEL ÁMBITO MILITAR

Respecto a las responsabilidades, Fernández de la Vega agregó que el Gobierno entiende que las responsabilidades por negligencia "no pueden situarse exclusivamente en el ámbito militar".

En alusión al ex ministro de Defensa, Federico Trillo, la vicepresidenta afirmó que "el Gobierno no va a pronunciarse sobre asuntos que corresponden a la conciencia y a la capacidad de autoexigencia de cada persona, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro ya no es ministro.

En este sentido, la vicepresidenta agregó que "no somos quienes para decir nada más, eso ya pertenece al ámbito de la autoexigencia o de la conciencia personal de cada uno". Ante el "trágico accidente", "el Gobierno ha cumplido con sus compromisos de transparencia, buscar verdad y apoyo a las víctimas.