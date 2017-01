Rajoy tacha a Bono de "ruin" por el debate sobre el Yak en el Congreso que "no debió celebrarse".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, consideró hoy que el ministro de Defensa, José Bono, no fue "justo" en el debate sobre el accidente del Yak-42 y "en ocasiones hasta fue ruin" y subrayó que el de ayer fue un debate "que nunca debería haberse celebrado".

En declaraciones a la prensa tras reunirse con Comisiones Obreras, Rajoy reprochó al ministro de Defensa que pusiera "en la picota" a dos funcionarios "a los que piensa cesar" y afirmó que los gobiernos "no están para plantear debates sobre lo que han hecho gobiernos anteriores".

En ese sentido, Rajoy consideró que el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, fue "brillante" al plantear que los gobiernos de Aznar podían haber hecho debates "sobre las cosas que había hecho mal el PSOE", en relación a los GAL, y optaron por no hacerlos por considerar que "en democracia es mejor eso", no debatir sobre el pasado sino sobre propuestas de futuro. "Lo único que espero es que un debate de estas características no se vuelvan a producir", subrayó.

Así, el líder del PP planteó que al ministro de Defensa, "que le gusta utilizar términos benéficos e incluso religiosos, ayer no fue ni misericordioso, ni caritativo, ni justo; en algunas ocasiones hasta fue ruin". Para Rajoy, "hay cosas que un Gobierno no debe hacer, y la intervención del señor Bono de ayer es el prototipo de intervenciones que no se debe hacer".

"ESO NO SE HACE"

Rajoy aseguró no saber "si va a cesar o no a estos dos militares, pero a mí no me pareció edificante, ni bueno el que se citara con su nombre y apellidos a funcionarios públicos, que se citara incluso la remuneración que percibían, porque creo que no contribuye a nada, eso un político no debe hacerlo; creo que no es propio de un gobernante y un ministro".

Para el presidente del PP "si tiene que cesar a alguien lo mejor que puede hacer es cesarlos y no dar publicidad en el Congreso a los nombres de funcionarios públicos y (...) ponerlos en la picota; eso no se hace".

Además, y ante la posibilidad de que no se adopten medidas contra dichos militares, Rajoy consideró que "si ayer ha anunciado ceses y hoy no los hace, estaríamos ante una demostración más de lo que valen las palabras de algunos".

NO DEBÍA HABERSE CELEBRADO

Rajoy también consideró que, "después de que se haya producido un cambio en el gobierno y que todos conociéramos sobradamente lo que había ocurrido, y constatando que ayer no se aportó ningún dato nuevo por parte del ministro, ese era un debate que nunca debiera haberse celebrado".

Así, argumentó que "los gobiernos no están para plantear debates sobre lo que han hecho los gobiernos anteriores y una de las cosas que dijo el señor Zaplana es que nosotros, que podíamos haberlos hecho, no nos dedicamos a plantear debates sobre las cosas que había hecho mal el PSOE".

Y subrayó su convicción de que "en democracia es mejor eso, que se debata sobre las iniciativas del gobierno que el que un gobierno nuevo esté planteando debates sobre las actuaciones del anterior", ya que "no contribuye ni a crear un buen clima ni un buen ambiente político y no es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos".