El Consejo de Ministros destituye al director general que renovó el seguro millonario

El Consejo de Ministros de hoy aprobará un decreto sobre el acceso al empleo público de los discapacitados y estudiará el cese del director general de Recursos Humanos del Ministerio de la Presidencia que suscribió un seguro para altos cargos "sin la correspondiente autorización".

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, preside la reunión a la que asisten todos los miembros del gabinete a excepción del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, quien se encuentra en Israel desde donde hoy viajará a los territorios palestinos.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció anoche la decisión de proponer al Consejo el cese del director general de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructuras del Ministerio de la Presidencia, Juan Antonio Richard Chacón, que suscribió un seguro de accidentes para altos cargos de la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de la Presidencia, "sin la correspondiente autorización". Fernández de la Vega anunció asimismo la cancelación de la póliza, que cubría los riesgos de 110 altos cargos y que fue suscrita en 1991 por el entonces denominado Ministerio de Relaciones con las Cortes.

Además, el Gobierno aprobará hoy el decreto que regula el acceso al empleo público de los discapacitados y el aumento de su reserva de plazas del 3 al 5 por ciento, así como otro decreto que modifica la Comisión de Protección Patrimonial del mismo colectivo.

La aprobación de esta nueva normativa coincide con la celebración del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de que los discapacitados ocupen el 2 por ciento de los puestos de trabajo en la administración pública, ya que en la actualidad, y a pesar de la reserva del 3 por ciento, no llegan al 0,7 por cien. Además, se establece que el acceso al empleo público de este colectivo aumentará su reserva de plazas del 3 al 5 por ciento y garantizará que, si no se cubren, se acumularán y no pasarán al turno general.