Trillo firmó la póliza de seguro para él y otros cargos de Defensa

Según los documentos que obran en poder de la Cadena SER y que se reproducen en esta página web, el propio Federico Trillo estampó su firma en la póliza de seguros para él y otros altos cargos del Ministerio de Defensa, cuando estaba al frente de este departamento. Un documento que desmiente las afirmaciones del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana.

Zaplana afirmó hoy que ningún ministro de ningún Gabinete se ha preocupado de las pólizas de seguros de los altos cargos que tenía contratadas la Administración y pidió que quien inició esta práctica, el Gobierno socialista de 1991, explique por què lo hizo.

Zaplana aseguró que ni él ni ningún otro compañero de Gabinete se ocupaba de esos seguros. "En mi vida he tenido información sobre estos aspectos ni creo que ningún miembro del gabinete se dedique a cuestiones de esta naturaleza. Me imagino que es un trámite que desconoce todo el mundo, porque no veo a ningún miembro de ningún gabinete preocupándose por una póliza de seguros".

Según desvelaba la Cadena SER el pasado miércoles por la noche, el Ministerio de Defensa, en la etapa en la que lo dirigía Federico Trillo, suscribió una póliza de seguros millonaria y exclusiva para los altos cargos del ministerio, empezando por el propio ministro.

La cantidad de la póliza, 450.000 euros por persona, contrasta con los apenas 16.000 destinados a las víctimas del accidente del Yak-42. La póliza se suscribió mediante un contrato sin publicidad, y los beneficiarios eran, además de Trillo, otros veinte altos cargos de su departamento.