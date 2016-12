Seis nuevos imputados en el 'caso Fabra'

La Audiencia Provincial de Castellón ha imputado hoy a un alto cargo de la Generalitat valenciana y a otros cuatro ex altos cargos en la Comunidad valenciana por un delito contra la Administración pública por el 'caso Fabra'. También aparece imputado un ex diputado.

Se trata de la ex directora de Calidad Ambiental, Pilar Mañez, que ahora es subsecretaria de la Conselleria de Bienestar social; y de cuatro ex altos cargos con el PP; el ex subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral; el que fuera director general de Agricultura con Arias Cañete, Rafael Milán; el ex subsecretario del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno Palanques;, y la ex representante de este Ministerio, Dolores Flores. También aparece imputado el ex diputado Miguel Prim.

Además, la Audiencia ordena al Juzgado de Nules que practique pruebas como testigos a los guardaespaldas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y también al actual senador del PP, Juan José Ortiz, y al conseller portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons.