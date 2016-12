Los terroristas del 11-M querían forzar la retirada de las tropas españolas de Irak

Entre la documentación incluida en el auto de procesamiento figuran los contenidos de Global Islamic Media, una página web consultada por grupos islamistas en todo el mundo y, en concreto, por la célula que llevó a cabo los atentados de Madrid. Este tipo de material aporta ideas a los grupos terroristas de inspiración islámica y les señala posibles objetivos.

En dichos documentos, se hace un análisis de las razones que llevaron a José María Aznar a apoyar la invasión estadounidense de Irak y se propone "forzar al Gobierno español a la retirada de Irak". Para ello, "la resistencia debe propinar golpes dolorosos a sus tropas" y "debe aprovecharse al máximo la proximidad de la fecha de las elecciones generales en España, en el tercer mes del año próximo [2004]".

Los 'estrategas' de Global Islamic Media consideran que "el Gobierno español no soportará más de dos o tres golpes, como máximo, antes de verse obligado a retirarse por la presión popular. Si sus tropas permanecen tras estos golpes, la victoria del Partido Socialista estará prácticamente garantizada y la retirada de las tropas españolas estará en la lista de su proyecto electoral".

La "compleja" personalidad de Aznar

En estos mismos documentos de Global Islamic Media, se hace un análisis de la postura de Aznar. "La personalidad de Aznar es algo compleja (...) Lo que llama la atención es la extraña mendicidad española por parte de Aznar y su intenso deseo de entrar en la Historia de la mano de América y no de otra".

En la búsqueda de las razones del alineamiento del Gobierno de Aznar con los Estados Unidos se apunta que "puede tener un trasnfondo religioso en la mayor parte de los casos, ya que el Partido Popular tiene relaciones estrechas con el importante grupo cristiano Opus Dei en España".

Eso sí, los autores de este documento tienen calaro que "esta postura de Aznar no expresa nunca la del pueblo español". Incluso llegan a aventurar que "si la divergencia entre el gobierno y el pueblo hubiera sido tanta en Gran Bretaña, su gobierno habría caído". Si eso no ha pasado en España es porque, según dicho documento, "el pueblo español, a pesar de llevar más de un cuarto de siglo de democracia, no ha alcanzado el nivel birtánico, por ejemplo a la hora de pedir cuentas a sus gobernantes".