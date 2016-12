Pilar Manjón pregunta qué hizo el Ministerio del Interior antes del 11-M

La presidenta de una de las asociaciones de víctimas del atentado del 11 de marzo, Pilar Manjón, ha valorado en los micrófonos de la Cadena SER el auto de procesamiento hecho público ayer por el juez. Manjón se ha preguntado "qué hizo el Ministerio de Interior" antes de la masacre y destaca los avisos del CNI al Gobierno Aznar antes de los atentados y plantea no si se bajó la guardia ante la amenaza islámica, sino "si hubo guardia".

"Nuestro primer objetivo, como única asociación de víctimas que se presenta como acusación particular -al no dejarnos hacerlo como popular- es recurrir el auto si no se nos deja presentar a todas y cada de las víctimas que hemos presentado", ha señalado Manjón en una entrevista en 'Hoy por Hoy'.

Manjón deja claro que la intención de su Asociación no es "dilatar la investigación", ya que, según explica, si en los primeros cuatro años desde que se cometió el atentado no hay sentencia, podrían salir a la calle los imputados.

Además de en la Justicia, la víctimas confían plenamente en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Ni se dejaron engañar el 11-M en la teoría de la conspiración, ni lo han hecho posteriormente", ha dicho Manjón. Para ella y las mil víctimas que representa son "indignas" las especulaciones informativas que se han hecho en algunos medios de comunicación. "No hay una mañana que no nos levantamos con un mazazo" de este tipo y, aclara sobre uno de los elementos cuestionados que "yo llevo un Casio de mi hijo, lo último que le quitaron en el tanatorio".

Nos tienen que explicar qué se hizo antes del 11-M

Sobre las especulaciones políticas dice que "hay que leerse el auto completo, en este país en el que gusta tanto leer incluso en el Parlamento cuando hablamos las víctimas (en clara referencia a Eduardo Zaplana durante la comisión de investigación)". Y añade que en el auto no se hace ninguna mención a conexiones o implicación de ETA en la masacre.

Sin embargo, "sí se habla de avisos del CNI que nos colocan como objetivo civil" de los terroristas islamistas entre los años 2002 y 2004, "y esos años gobernaba quien gobernaba". Y añade que "cuando se dice que se bajó la guardia, hay que preguntarse si la hubo y qué hizo el Ministerio de Interior".

"Que nos dejen de insultar"

Sobre los ataques que está recibiendo su persona señala que puede garantizar "que mi hijo está tan muerto como Joseba Pagazaurtundúa y Miguel Ángel Blanco" y que cuando se le acusa de estar politizada por parte de políticos, estos "no estarán muy orgullosos de su trabajo". "Basta ya de insultarnos y decirnos que por cuatro muertos de mierda perdieron las elecciones", ha señalado Manjón.

"Desde luego nadie sabe lo que mi hijo iba a votar el 14-M", ha dicho, "porque no le dejaron votar en sus primeras elecciones". Y añade que se siente "orgullosa de pertenecer a Comisiones Obreras, y si eso significa que mi hijo está bien muerto, pues la catadura moral de quien cada mañana me dice eso queda retratada".