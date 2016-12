El PP insiste en que "no descarta" la vía de ETA en el 11-M

El Partido Popular sigue sin descartar la posibilidad de que la banda terrorista ETA haya tenido relación con los atentados del 11 de marzo. En su opinión han surgido "más incógnitas" tras el levantamiento del secreto de sumario por parte del juez Juan Del Olmo. Así lo aseguró la dirigente del PP y representante del Grupo Popular durante la comisión de investigación del 11-M, Alicia Castro, después de presentar en el registro del Congreso una batería de 215 preguntas parlamentarias sobre el 11-M dirigidas al Gobierno socialista, y que ahora recaerán en el nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Castro insistió en las "incógnitas" que aún rodean a la masacre pese a que ya hay auto de procesamiento sobre 29 personas. "El caso no está cerrado, muy al contrario; hay un auto de procesamiento de 29 personas, lo que no significa que esas 29 personas sean los responsables de la masacre ni significa que no pueda haber más".

"Faltan nombres y apellidos"

Al ser preguntada si el PP aún mantiene la posibilidad de que haya alguna conexión de ETA en los atentados, recalcó que "a día de hoy" no se puede "descartar nada". "No descartamos ninguna vía. No descartamos la vía de ETA porque hasta el día en que no sepamos nombre y apellidos de los autores materiales e intelectuales de la masacre no creemos que se deba descartar a nadie", recalcó.

Además, aprovechó para dejar claro que su formación "respeta" la labor del juez Del Olmo y que le "anima" a continuar ese trabajo "tan importante que está desarrollando".

Cinco bloques de preguntas

Alicia Castro explicó que las 215 preguntas se dividen en cinco grandes bloques: Uno relativo a los presuntos autores materiales, haciendo hincapié en los suicidas de Leganés; El segundo se centra en los explosivos y su origen ya que considera que no se sabe si todo salió de la mina Conchita o si se utilizó material militar.

El tercer paquete de preguntas se refiere a las mochilas y los móviles utilizados en los atentados, con especial referencia a la bolsa de Vallecas que permitió abrir la pista islamista. Para el PP esta "demostrado" que esa mochila es "falsa" y recordó que "incluso el comisario Sánchez Manzano manifestó que la mochila que se le había presentado era una mochila similar que se había comprado para llevarla al juez".

"Es algo que es un hecho probado", enfatizó, tras señalar que "probablemente fuera un señuelo dejado con toda intención para que alguien viese una pista probablemente equivocada". "Es una mochila que por supuesto que existió y ahora ves que ha existido una mochila que parece que no ha tenido mucho que ver con el propio atentado", apuntó.

Informes desaparecidos

En cuarto lugar, el PP se interesa por los vehículos utilizados por los terroristas, argumentando que tanto la furgoneta Kangoo hallada el mismo día de los atentados como el Skoda Fabia encontrado meses después "contiene importantes enigmas". Llamó la atención sobre la aparición de restos de ADN en el interior del turismo pese a que en el exterior no había huellas.

En quinto lugar pregunta por actuaciones de determinados representantes de las Fuerzas de Seguridad, para pedir explicaciones sobre "informes que han desaparecido, notas que se han perdido y cintas magnetofónicas que se han destruido", algunas de las cuáles apuntaban a la conexión entre islamistas y etarras. "No solo hubo ocultación y retraso, sino que hubo pruebas falsas, como es el caso de la mochila de Vallecas, que al juez del olmo se le lleva una mochila falsa", añadió.