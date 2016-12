Garzón pide amparo al Poder Judicial por las críticas recibidas tras imputar a los peritos

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado esta tarde amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las críticas recibidas tras su decisión de imputar por un delito de falsedad a los tres peritos que elaboraron un informe que relacionaba el 11-M con ETA.

Según fuentes jurídicas, Garzón pide amparo al CGPJ en demanda de "la protección y defensa de la independencia judicial" ante los ataques que está recibiendo por parte de El Mundo, la cadena Cope, el diario en Internet Libertad Digital el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo y el vocal del poder judicial propuesto por el PP José Luis Requero.

Respecto a todos, excepto Requero, el juez solicita el amparo "por los ataques sistemáticos e injustificados, gravemente atentatorios a la independencia del Poder Judicial" que está padeciendo estos días como instructor del procedimiento en el que investiga este asunto y en el que está imputado Hassan El Haski, procesado por el 11-M al que se refiere el informe de los peritos, relativo al ácido bórico que le fue intervenido.

En cuanto a Requero, Garzón pide el amparo por "la injerencia, con su denuncia injustificada ante la inspección del CGPJ, en la actividad jurisdiccional, con lo que ello implica de ataque a la independencia judicial del solicitante de amparo". Garzón hace esta solicitud después de que ayer el órgano de gobierno de los jueces rechazara hacer una declaración de apoyo al magistrado argumentando que este no había pedido el amparo.

Los peritos policiales en cuestión habían redactado un borrador de informe en el que vinculaban a un implicado en el 11-M con ETA, a raíz de que en su casa fue incautado ácido bórico, una sustancia que se había hallado también en un piso de etarras. Garzón les citó como testigos para saber si realmente el implicado en el 11-M tenía en su casa material explosivo. Los peritos admitieron que ignoraban si el ácido bórico servía para fabricar explosivos y admitieron que no había sido utilizado nunca en un atentado terrorista en España.

Pero además, durante el interrogatorio Garzón fue informado de que los peritos habían firmado en 2006 una copia del borrador que elaboraron en 2005 para hacerlo pasar por el oficial y auténtico. Por eso les imputó por falsedad, interrumpió los interrogatorios y los citó para dentro de 14 días. Los peritos han alegado que Garzón no es competente para analizar este asunto, pero la Audiencia todavía no ha decidido sobre este recurso porque los policías no se han personado aún en la causa con procurador y abogado.