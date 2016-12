El periodista Germán Yanke deja Telemadrid por un "ajuste presupuestario" en su noticiario

El periodista vasco Germán Yanke ha presentado por carta su dimisión como director y presentador de Diario de la Noche de Telemadrid, en una decisión que la cadena autonómica madrileña, que dirige Manuel Soriano —ex jefe de prensa de Esperanza Aguirre—, atribuye a que el periodista "no comparte el necesario ajuste presupuestario en su programa" que se le había planteado así como una reducción del espacio.

Yanke no ha hablado de los motivos de su salida, pero el PSOE de Madrid la relaciona con una tensa entrevista que le hizo a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, a mediados de septiembre. Los sindicatos apuntan que Yanke "no ha entrado en la conspiración del 11-M".

En un comunicado, Telemadrid asegura que Yanke, que dirigía y presentaba el espacio desde hace más de dos años, "ha decidido dar por concluida su etapa en Telemadrid porque, en su opinión, las decisiones derivadas de las razones presupuestarias suponen una modificación sustancial del proyecto informativo que estaba llevando a cabo". Entre otros ajustes, los responsables de la cadena pedía que se prescindiera de algunos colaboradores como Pablo Sebastián, encargado de la revista de prensa. La cadena subraya que el recorte presupuestario que le había pedido a Yanke forma parte del "contexto de rigor económico habitual" de la cadena y "de cara al presupuesto de 2007".

El relevo: Armando Huerta

Un portavoz de Telemadrid ha añadido que la dimisión del periodista también está motivada, aunque en menor medida, "por la necesidad de un pequeño ajuste en la duración del espacio". La dirección de Telemadrid añade que tenía "la firme decisión" de mantener a Yanke, cuyo contrato acababa el 31 de diciembre, al frente de Diario de la Noche "con el mismo formato y línea editorial" y así se lo ha expresado "reiteradamente" al presentador en los últimos días. Telemadrid afirma que el espacio "novedoso" que puso en marcha su actual dirección "continuará en antena con su mismo horario, estructura y objetivo: ser un referente informativo de calidad, rigor y pluralidad en la televisión española".

Lo presentará a partir de esta misma noche el subdirector, Armando Huerta. Los rumores acerca de la marcha de Yanke saltaron el pasado miércoles, día en el que el periodista no apareció al frente del informativo. Tampoco lo hizo el jueves ni el viernes. Telemadrid achacó su ausencia a problemas de salud y dijo que volvería hoy.

De momento, Yanke no ha explicado los motivos de su salida, pero Pablo Sebastián ha escrito en su columna El manantial de las estrellas en el diario Estrella Digital que "no ha sido fruto de casualidad o de una simple reforma de los Servicios Informativos de Telemadrid" y apunta directamente al Gobierno regional del PP. "El golpe seco y definitivo al informativo debía darse de manera inmediata, por orden de la autoridad competente que no es otra que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre".

El 13 de septiembre, la presidenta regional fue entrevistada en Diario de la Noche y mantuvo con Yanke una tensa conversación en la que Aguirre se mostró "sorprendida" de que el periodista esgrimiera lo que ella denominó "argumentos del enemigo".

Según informó el fin de semana la Cadena SER, Yanke negociaba su "situación en la empresa" desde esta entrevista con Aguirre, quien, en antena, le llegó a acusar de "estar comprando el discurso socialista". En este contexto, el comité de empresa de Telemadrid ha denunciado que sus trabajadores sufren "un endurecimiento de las represalias políticas". El comité asegura que, a siete meses de las elecciones autonómicas, han recibido más presiones y la consigna reiterada de Aguirre de "machacar con el 11-M".

El secretario de Comunicación del Partido Socialista de Madrid, Miguel Ángel Sacaluga, ha acusado a la dirección de Telemadrid de imponer "la ley del terror" y de "castigar el pluralismo" con decisiones como la dimisión de Yanke. Sacaluga ha recordado que el periodista "se atrevió a preguntar en directo" a Aguirre por sus supuestas aspiraciones más allá de Madrid.