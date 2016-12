Los imputados del ácido bórico tachan su acusación de extravagante

Los cuatro jefes de la Policía Científica imputados por la juez de instrucción Gema Gallego en el caso del ácido bórico, han presentado recurso hoy contra esa decisión. Piden el sobreseimiento y archivo del caso porque entienden que la sustitución de un dictamen por otro no puede ser entendida como manipulación del informe del inferior por parte del superior. Esta tesis "resulta extravagante cuando se está hablando de una falsedad documental."

Los recurrentes consideran que la revisión de un dictamen es posible y nada extraño en un asunto de tanta repercusión como el 11-M que requiere el máximo rigor en la emisión de dictámenes oficiales.

El recurso se basa en que hay un error en el punto de partida que invalida todo el proceso posterior. Y que lo que el auto de la juez Gallego denomina "manipulación" no es sino la revisión de un informe. Sencillamente se ha elaborado un nuevo documento. Insiste el recurso: "El Jefe del laboratorio no ha manipulado el documento elaborado por los peritos, únicamente - añade- no lo ha asumido. El documento posterior -dice- es auténtico.

Un argumento más del recurso: cuando hay discrepancias entre el jefe del laboratorio y sus subordinados, parece comprensible que el informe sea asumido por el superior. Y explica, pretender fundamentar la falsedad en que quien firma el informe "no ha realizado personalmente los análisis, llevaría a sentar en el banquillo de los acusados a la mayoría de los responsables de organismos oficiales en los que existe distribución interna jerarquizada del trabajo."