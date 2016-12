El PP valenciano apoya al alcalde de Vila-real, condenado por prevaricación

La dirección del PP de la Comunidad Valenciana ha mostrado su apoyo "incuestionable" al alcalde de la localidad castellonense de Vila-real, Manuel Vilanova, que ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un año y seis meses de prisión y a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en relación con la contaminación acústica que producía la empresa Rocersa, ubicada en esta localidad.

Vilanova ha señalado que "de momento" no piensa dejar la alcaldía hasta que su partido se lo pida, ya que entregó su carta de dimisión el pasado viernes al presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, y todavía no ha tenido respuesta. Aún más, el vicesecretario general del PPCV, Ricardo Costa, aseguró que el partido no a pedir su dimisión ni su suspensión de militancia, pero ejecutará la sentencia "cuando tenga que aplicarse y ejecutarse".

Toda la plana mayor del partido en la provincia ha acudido a una sesión plenaria repleta, con la asistencia de más de doscientas personas que han llenado el salón de plenos del consistorio y han coreado el nombre del alcalde en muestras de apoyo.

El diputado nacional José Ramón Calpe, el senador Juan José Ortiz, el conseller de Cultura, Alejandro fon de Mora, entre otros representantes del Partido Popular, han asistido al acto, que ha contado también con la presencia de Carlos Fabra, quien ha tildado la sentencia del Tribunal Supremo de "fuera de lugar", "desproporcionada" y "política".

Fabra ha recordado que el alcalde sentenciado cuenta con el "apoyo nacional del partido" y que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sobre la destitución de Vilanova, el presidente del PP castellonense se ha limitado a decir que esta decisión se adoptará una vez que consulten a un especialista en derecho constitucional, que asesorará tanto al regidor como al partido.