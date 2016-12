Buenafuente renuncia a un premio porque también se lo dan a Jiménez Losantos

El presentador de Antena 3, Andreu Buenafuente, ha comunicado a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España que no puede aceptar el premio que le han concedido porque también se lo dan al director del programa 'La Mañana' de la COPE, Federico Jiménez Losantos.

Según El Terrat, la productora del programa que presenta Buenafuente en Antena 3 TV, el periodista envió anoche a la Federación una nota con su renuncia. "Revisando la lista de premiados he visto que también recibe un galardón Don Federico Jiménez Losantos y eso me demuestra que yo no estoy a la altura", asegura Buenafuente en la carta que ha enviado a la Federación.

"No puedo compararme, ni por asomo, al mencionado periodista y es por eso que declino con todo respeto a su Institución el premio que me han concedido", añade.

En declaraciones a 'El País', Buenafuente ha asegurado que le ofende el estilo de Jiménez Losantos. "Y no sólo me ofende a mí: ofende al periodismo". Asimismo, el conductor del 'late night' de Antena 3 arremete contra los premios en sí. "Se puede optar por la discrepancia en silencio, pero yo he optado por decir en voz alta que no soporto estos premios salomónicos que tratan de honrar colores imposibles. Así tratan de decir que todo vale, y poco a poco se va pudriendo el periodismo. Y quería dejar clara mi discrepancia. En voz alta".

Se entregan el 21

El presidente de honor de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión (entidad que entrega los premios), Luis del Olmo, miembro del jurado y galardonado además con un premio extraordinario, ha asegurado que "entiende" la postura de Buenafuente porque "es la misma idea" que él tiene sobre "ese individuo", es decir, Jiménez Losantos. "Acepté que la mayoría votara a favor, porque esas son las reglas, pero no lo puedo compartir", ha asegurado Del Olmo.

El periodista ha adelantado que el día 21, cuando de entreguen los premios en la localidad leonesa de Ponferrada, estará presente en el acto, pero que abandonará el escenario en el caso de que Jiménez Losantos acuda a recoger su galardón.

Por su parte, el presentador del programa de M-80 'No somos nadie', Pablo Motos, ha declarado que "mucho que tengan tan en cuenta a los cómicos: a Buenafuente, a Jiménez Losantos y, de forma mucho más humilde, a mi".