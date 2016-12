CIPIE y los Legionarios de Cristo, los más beneficiados por las subvenciones del Gobierno de Esperanza Aguirre

CIPIE ha recibido casi 1.600.000 euros para tres proyectos de cooperación en el exterior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER. Es la ONG que más dinero recibe en este apartado. Sobre CIPIE hay dos investigaciones en marcha: una que ha abierto la Unión Europea para esclarecer si esta organización manipuló facturas para no devolver fondos comunitarios, y otra iniciada hace casi tres años la Intervención General del Estado. Cuando la SER desveló que el presidente de CIPIE Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa de Aznar y ex diputado del PP, cargaba gastos personales a las cuentas de la ONG.

El segundo lugar lo ocupa la Fundación IUVE, vinculada a los Legionarios de Cristo y presidida por Daniel Sada, ex alto cargo de los Gobiernos de Aznar y rector de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha recibido más de 1.500.000 €.

La tercera ha sido Humanismo y Democracia con casi 1.200.000 €. La presidenta del patronato de Humanismo y Democracia es Concepción Dancausa, actual presidenta de la Asamblea de Madrid y que irá en la candidatura de Ruiz Gallardón al Ayuntamiento de Madrid. Humanismo y Democracia todavía tiene pendientes procesos judiciales por irregularidades en la gestión de subvenciones.

ONG?s de la trayectoria de Cruz Roja o Cáritas no han recibido del Gobierno de Esperanza Aguirre ni una tercera parte de esas cantidades.

La Cadena SER se ha puesto contacto con las ONG?S IUVE y Humanismo y Democracia. Aseguran que todo se ha hecho ajustándose a criterios técnicos. El presidente de IUVE, Daniel Sada ha precisado además que su cargo es honorífico y que está totalmente desvinculado de la gestión de la fundación.

Esta emisora también ha recabado la versión de la Comunidad de Madrid. Subrayan que estas adjudicaciones se realizan con total transparencia. CIPIE no ha querido ofrecer ninguna explicación sobre este asunto.