Rajoy insiste en el boicot al Grupo PRISA

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a insistir hoy en Berlín en el boicot contra los medios del Grupo PRISA que ordenó el pasado viernes después de que su formación política se sintiera "agredida" por las declaraciones del presidente de PRISA, Jesús de Polanco, durante la Junta de Accionistas. Por su parte, el secretario de Comunicación del partido, Gabriel Elorriaga, ha amenzado a los miembros del PP que rompan el boicot con tomar "las decisiones que procedan".

Rajoy no piensa enmendar su decisión de que los dirigentes del Partido Popular no atiendan las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas del Grupo PRISA. El líder de la oposición, que se ha entrevistado esta tarde en Berlín con la canciller Angela Merkel, ha asegurado que no tiene "ningún interés en entrar en polémicas", pero ha insistido en que el presidente de PRISA, Jesús de Polanco, les "agredió" durante la Junta de Accionistas del pasado jueves, cuando se refirió al PP como "derecha radical que apoya manifestaciones que son franquismo puro y duro".

"Yo no he empezado esto y mi partido político tampoco", ha señalado Rajoy, que ha insistido en que tiene el "derecho a defenderse de acusaciones tan graves". A renglón seguido, el presidente de los 'populares' ha advertido que no va a someterse "a los dictados y criterios de nadie, ni a la presión de nadie", aunque no ha especificado a quién se refería.

Rajoy, que ha obviado las discrepancias internas que está suscitando su decisión, ha asumido toda la responsabilidad de la decisión de boicotear a los medios de PRISA, posición que mantendrá hasta que "alguien me de una explicación".

Elorriaga advierte

Desde Barcelona, donde se ha entrevistado con Josep Piqué, presidente del PP catalán, el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, se ha referido a los dirigentes de su partido que rompan el boicot a los medios del Grupo PRISA decretado por la dirección 'popular'.

Elorriaga ha recordado que "todos los miembros del PP deben cumplir esta orden". Si esto no ocurre, ha advertido a quienes rompan el boicot de que "ya se tomarán las decisiones que procedan".