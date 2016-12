Rajoy defiende el boicot a PRISA: "Si somos tan deleznables, para qué se nos invita"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha insistido esta mañana en que su partido tiene derecho a defenderse tras las declaraciones del presidente del Grupo PRISA el pasado jueves. Ha señalado que sigue esperando "una explicación" y ha defendido el boicot de su partido al mayor grupo de comunicación español argumentando que "si somos tan deleznables, para qué se nos invita".

Mariano Rajoy ha hecho alusión al boicot de su partido al Grupo Prisa defendiendo el derecho de los 'populares' a defenderse de los ataques del presidente del grupo, Jesús de Polanco. El líder del PP ha recalcado que su partido será "absolutamente respetuoso" con el derecho de informar de los profesionales del grupo de comunicación, pero ha recordado que no están "a la orden" de nadie.

También ha lamentado Rajoy que el Gobierno esté "pendiente de lo que haga o diga ETA" en referencia a un posible comunicado de la organización terrorista cuando, a su juicio, "lo que debería hacer es recomponer el consenso en materia antiterrorista.

Asimismo, consideró que la decisión de la fiscalía de retirar la acusación contra el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, "no es una decisión técnica sino política", por lo que recordó a su titular, Cándido Conde Pumpido, que su función es "defender la legalidad y el interés general de los españoles". "Me gustaría que si es una decisión política se explicara como tal y no se tomara el pelo a los españoles", subrayó.

Nuevas deserciones

El boicot, pese a las palabras del líder del partido, sigue recibiendo críticas desde las filas del propio PP. En Galicia los candidatos a las municipales del PP están asistiendo con normalidad a los programas de la SER. Así, el presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, ha declarado a los micrófonos de la SER que aunque el boicot "pueda ser fruto de una primera reacción de enfado, no puede ser, porque también sería negar a los oyentes y los lectores la información a la que tienen derecho".

Por su parte, José Luis Arrúe, diputado del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, ha declarado que "es lo que nos toca y lo que hay que asumir" porque "hay muchas cosas que no nos gustan y que tenemos que asumir".