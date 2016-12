El diputado del PP que censuró el boicot a PRISA asegura que Rajoy "cultiva la desmesura"

El diputado del PP Joaquín Calomarde asegura hoy a través de un artículo en el diario digital elplural.com que "la oposición no puede seguir utilizando electoralmente el terrorismo como si él no hubiese sido Gobierno", algo que califica como un "pésimo ejemplo" ya que, según dice, "nunca en treinta años de democracia, la oposición parlamentaria ha utilizado contra el Gobierno la política y la lucha contra el terrorismo".

Calomarde, en un artículo publicado por el periódico digital elplural.com, recuerda que, cuando el PP estaba en el Gobierno, no fue "torpedeado" por la oposición socialista en materia de lucha antiterrorista. Asimismo, defiende el "legítimo derecho" del Gobierno a poner en marcha un "proceso de paz", pues "es el Gobierno el que dirige la política antiterrorista".

En su artículo, el dirigente popular hace un balance político de "las actitudes, formas, modos y maneras de ejercer la política que han sido las protagonistas de la octava legislatura de la democracia". No obstante, se centra en su partido para lamentar que "el PP ha caído en el enorme error del cultivo de la desmesura".

En ese sentido, reprocha al líder del PP, Mariano Rajoy que no haya cumplido el anuncio que realizó al inicio de la legislatura de desplegar un oposición "serena, moderada y educada". "Las cosas, lamentablemente, no han ido por el camino deseado y ello no ha sido bueno, ni para nuestro país, ni para el Parlamento, ni para el Gobierno, ni para el principal partido de la oposición", explica.

"El ejercicio de la oposición parlamentaria debe controlar la acción del Gobierno (no torpedearla, que eso es otra cosa)", prosigue Calomarde, quien insta a su formación a "presentar iniciativas propias que traten de ir seduciendo a los ciudadanos".

"La desmesura, en política y en la vida, es mala consejera, pues tiende a confundir los deseos con la realidad y ensombrece el discurso propio de la racionalidad por la víscera y el sudor del púgil", añade.

En cuanto al Estatuto de Cataluña, el diputado del PP al Congreso por Valencia asegura que "fue mal gestionado por el Gobierno" pero muestra su convencimiento de "que no rompía la unidad de España, claro que no". Asimismo indica que "el matrimonio homosexual (que el Partido Popular podía haber legislado estando en el Gobierno a través de la Ley de Uniones civiles) no terminaba con la familia en España, ni ahora ni nunca".