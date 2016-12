Archivado el 'caso Soriano'

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar el 'caso Soriano', por el que el ex director general de Telemadrid fue acusado de acoso sexual por una de sus secretarias. El tribunal considera que el testimonio de la presunta víctima no es creíble y que no se ha probado el acoso.

La Audiencia ha decidido estimar el recurso de apelacion presentado por Soriano, y ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Contra esta resolucion, dice el auto, no cabe recurso ordinario alguno. La ponente del auto es Maria Tardón, que fue concejala con el PP en el Ayuntamiento de Madrid y a quien Esperanza Aguirre nombro vocal del Observatorio contra la Violencia de Genero de la Comunidad de Madrid. Manuel Soriano fue denunciado hace mas de tres años por su secretaria Noelia del Val Curiel por un presunto delito de acoso sexual. Su letrada ha anunciado ya que presentara contra este auto un recurso extraordinario.

Desde el inicio de la instrucción, Soriano defendió su inocencia. "No he cometido ningún delito de acoso sexual, ni de cualquier otro tipo" y acusó a la denunciante, la secretaria Noelia del Val, de hacer "un ruin montaje" del que es víctima.

En noviembre de 2006, Soriano dimitó de su cargo por "razones de salud". Isabel Linares Liébana le sustituyó al frente de la dirección general de Telemadrid.