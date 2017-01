Yak-42: la Fiscalía descarta, de momento, la imputación de Federico Trillo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará la imputación de varios mandos militares en el caso de la contratación del Yakolev 42, aunque por el momento no será incluido Federico Trillo.

Con esta iniciativa, el fiscal Fernando Burgos apoya la petición de los familiares y promoverá que sean juzgados al menos los principales militares responsables en la contratación de la aeronave.

La Fiscalía quiere impulsar la investigación a fondo después de haber conseguido, junto con las familias de las víctimas, que la Audiencia Nacional reabriera el caso archivado por el juez Marlasca.

Hasta ahora, la Fiscalía no había acusado a nadie e incluso descartaba que el ministerio de Defensa pudiera tener responsabilidad penal en la contratación del avión. Sin embargo, después de las pruebas practicadas entre ellas, la declaración de varios militares y los ex ministros de defensa Federico Trillo y Jose Bono, la Fiscalía considera que los responsables directos "por Ley" de la contratación pudieron cometer delito al no comprobar el mal estado de la aeronave después de las quejas de los militares o por el excesivo gasto en comisiones a intermediarios.

Con esta iniciativa, la Fiscalía se suma a la petición de los familiares de las víctimas para que declaren nuevos imputados.

Las acusaciones solicitan, por ejemplo, que declare el Jefe del estado mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, como responsable del movimiento de tropas y material o el Jefe del estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta Montero, al haber firmado los contratos de venta con la empresa NAMSA.

Respecto de la declaración de otros imputados que solicitan las acusaciones particulares, la Fiscalía esperará a que se practiquen estos interrogatorios para ver si existen otros –nuevos- implicados entre los mandos militares del ministerio de Defensa.

Sobre la declaración como imputado del ex ministro Federico Trillo, que también solicitan las familias, la Fiscalía no se pronuncia.